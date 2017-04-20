'Eyyy Katar' der mi?

Zeynep Gürcanlı'nın Sözcü'deki yazısının ilgili bölümü şöyle:







“EYY KATAR!..” GELİR Mİ?





Dış politikaya yönelik küçük bir oyun oynayalım.





İki soru sorup, yanıtlarını arayalım.





İlk soru; AKP'nin tüm dünyadaki en büyük müttefiki kim?





Malum Kral'ın ölümünde yas filan ilan ettik ya… İlk akla gelen Suudi Arabistan olabilir ama detaylı bakıldığında doğru yanıt Katar olur. Erdoğan gerek Başbakanlığı, gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde en çok ziyareti, görüşmeyi, telefon görüşmesini hep Katar Emiri'yle yaptı.





Suriye'de iki ülke hükümetleri birlikte hareket etti. İran'a karşı ortak cephe kuruldu. Hatta Erdoğan'ın iktidarda olduğu dönemde evlendirdiği iki evladının düğününde de, uçakla Katar'dan gelen üst düzey misafirler ağırlandı. Trabzon'da stadyuma Katar Emiri'nin dev portresi asıldı.

Şimdi gelelim ikinci soruya; Türkiye'nin dış politikadaki en kritik milli davası nedir? Elbette Kıbrıs.





Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Dışişleri Bakanları, bunu göstermek için göreve başladıktan sonra ilk ziyaretlerini hep KKTC'ye yaparlar. Kıbrıslı Türk yetkililerle

zaman zaman siyasi anlaşmazlık, itiş-kakış yaşansa da, Kıbrıs davası ve Kıbrıs Türkü'nün bekası Türkiye'nin en önemli dış politika gündemi olmaktan çıkmaz.





Şimdi bu iki sorunun yanıtını birleştirelim. Normalde, AKP'nin dışardaki en büyük müttefikinin de, Türkiye'nin en kritik milli davasında dayanışma göstermesi gerekir. Ama ne yazık ki durum öyle değil…





Katar milli petrol şirketi Qatar Petroleum bu hafta Kıbrıslı Rumlarla bir anlaşma imzaladı. Buna göre şirket, Amerikalı ExxonMobil ile birlikte, Akdeniz'de Rumlar'ın “kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri” yerlerde petrol aramaya başlayacaklar.





Oysa Türkiye, Kıbrıs sorunu çözülmeden Ada'nın gerek kıta sahanlığı, gerekse ekonomik alanında petrol arama çalışması yapılmasını, “milli menfaatlerine

aykırı” görüyor.





Yani AKP'nin en kritik müttefiki Katar, Türkiye'nin milli menfaatlerini bizzat ayaklar altına almış oluyor.





İki soru dedik ama bu durumda üçüncüyü de sormak gerek:





Sizce “Eyy Katar!..” gelir mi?