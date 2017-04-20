Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Türkiye'den gelen imamları göndermenin planlarını yapıyor /20 Nisan 2017 14:32

Almanya Türkiye'den gelen imamları göndermenin planlarını yapıyor

Almanya'nın uyumdan sorumlu devlet bakanı Özoğuz, Türkiye'den gelen DİTİB imamlarının casusluk yaptığı iddialarına yönelik tartışmalar sürerken, imamların Almanya'da eğitilmesi gerektiğini söyledi.

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Almanya hükümetinin uyumdan sorumlu devlet bakanı Aydan Özoğuz Almanya'daki imam eğitiminde acilen ilerleme kaydedilmesi gerektiğini söyledi.

Özoğuz Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada”din eğitiminin deneyimsizlikten ve kolay geldiği için yurt dışından gelen Müslümanlara bırakılmasının büyük bir hata olduğunu ve bu konuya bizzat el atma zamanının geldiğini”, belirtti.

Birkaç yıldır Alman üniversitelerinde İslam ilahiyatı kürsülerinin bulunduğunu hatırlatan uyumdan sorumlu devlet bakanı ancak bu kurumlarda sadece din dersi öğretmenlerinin yetiştirildiğini belirtti. Özoğuz, Almanya'daki Müslümanlardan özel vergi alınmadığı için Almanya'da imam yetiştirirken, dini örgütlerle işbirliğinde ve imam maaşlarının ödenmesinde nasıl bir yol izleneceğine açıklık getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB’in imamları Türkiye'den gönderiliyor ve maaşları Türkiye tarafından, konsolosluklar aracılığıyla ödeniyor. Almanya’da DİTİB imamlarının Türk hükümeti için casusluk yaptığı iddiaları nedeniyle imamların Almanya’da yetiştirilmesine yönelik öneriler gündeme getirildi.

Alman Hristiyan Demokrat Birlik partisi milletvekili Wolfgang Bosbach da Almanya'daki İslam cemaatlerinin dışarıyla olan bağlantılarının kesilmesi gerektiğini savunuyor.
Bosbach, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya'daki İslam cemaatlerinin dış etkilerden kurtarılmasını istedi ve "dışarıdan gelen vaizlerin çoğu zaman müminlerin hayat gerçekliği ile ilgisi olmayan vaazlar verdiklerini” söyledi. Hristiyan Demokrat politikacı bu nedenle imamların Almanya'da eğitilmeleri gerektiğini ve bazı cemaatlerin radikalleşme konusunda olumlu rol oynamadıklarını sözlerine ekledi.
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