Samanyolu Haber /Gündem / Eylem hazırlığında dedikleri bütün IŞİD'lileri bıraktılar /09 Temmuz 2017 09:22

Eylem hazırlığında dedikleri bütün IŞİD'lileri bıraktılar

Son dönemde uluslararası kamuoyunun baskısıyla terör örgütü IŞİD’e yönelik Türkiye genelindeki operasyonlar hızlandı. Fakat operasyonların ‘göz boyama’ için yapıldığı iddia ediliyor.

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Polisin ‘eylem hazırlığı içindeki IŞİD’liler’ iddiasıyla gerçekleştirdiği birçok operasyonda yakalanan kişiler kısa sürede serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde Mersin’de eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle IŞİD’e yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5’i serbest bırakıldı, 2’si tutuklandı. Mersin’de Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından bir süredir takibe alınan IŞİD’lilere yönelik 7 adreste eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda ise eylem ve hedeflere ait dijital veriler ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin birçoğunun emniyet müdürlüğünde kaydına rastlandı. Şüphelilerden 32 yaşındaki Ahmet D. ve 21 yaşındaki Halil Y. tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul’da 29 İŞİD’li yakalandı

Diğer yandan bugün İstanbul’da  22’si yabancı 29 IŞİD’li terörist yakalandığı iddia edildi. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul’da Ataşehir, Bağcılar ve Çekmeköy’ün de arasında bulunduğu 8 ilçede 20 adrese Terörle Mücadele Operasyon Timleri, Özel Harekat Timleri ile birlikte girdi. 22’si yabancı 29 kişi gözaltına alındı. Aramalarda bir tabanca ve çok sayıda örgütsel dijital malzeme ele geçti.
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