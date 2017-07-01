Evrensel barışın matematiği

Pangea Matematik Yarışması 2017 Finalleri





Merkezi Almanya'nın Wiesbaden şehrinde olan ve Türk kökenli akademisyenlerin kurduğu Pangea Matematik Yarışması 17 Haziran 2017'de Almanya final programlarını yaptı. Avrupa'nın toplam 18 ülkesinde yaklaşık 500 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Pangea Matematik Yarışmasına Almanya'da bu yıl 118 bin öğrenci katıldı. Yarışmaya 3. ile 10. sınıflar arasındaki öğrenciler katılabiliyor. Üç aşamadan oluşan yarışmada öğrencilerin matematiği sevmesi hedefleniyor. Bu bağlamda matematiği zayıf öğrencilerin matematiğe ilgilerinin artırılması, iyi öğrencilerin şahsi yeteneklerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi, Almanya eğitim sistemine katkıda bulunma genel hedefler arasında bulunuyor.





Bu yıl Almanya'da yapılan Pangea Matematik Yarışması'nın ilk turuna katılan 118.000 öğrenciden 480'i finale katılmaya hak kazandı. Finalistler Almanya'nın 6 farklı şehrinde (Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Ludwigsburg ve Münih) eş zamanlı olarak final sınavına girdiler. Yine aynı gün içinde saat 16:30 da ödül törenleri düzenlendi. Bölge ve Almanya derecesi kazanan öğrenciler sahnede madalya ve ödüllerini aldılar. Sahneye çıkan her bir öğrencinin ve velisinin mutlulukları gözlerden kaçmadı.





Yarışmaya Berlin'den katılan Andrik Folz 3. sınıflarda, Brohl'den katılan Clemens Junglas 4. sınıflarda, Burglengenfeld'den katılan Jonas Michl 5. sınıflarda, Winnenden'den katılan Rosalie Franz 6. sınıflarda, Bonn'dan katılan Victor Vasilev 7. sınıflarda, Frankfurt'dan (oder) katılan Lukas Bergmann 8. sınıflarda, Erfurt'dan katılan Lilian Witters 9. sınıflarda, Stuttgart‘tan katılan Zhehao Li 10. sınıflarda Almanya geneli sıralamada altın madalya almaya hak kazandılar.





Programlarda öğrenciler ödüllerini vermek için Köln Belediye Başkanı Elfi Scho-Antwerpes, Münih Belediye Meclisi Grup Başkanı Dorothea Wiepcke, Pangea Matematik Yarışması Danışma Kurulu Üyeleri Prof.Dr. Hans-Georg Weigand, Prof. Dr. Wilfried Herget, Dr. Michael Enzinger ve öğretmenler katıldılar.





Köln programında belediye başkanı Elfi Scho-Antwerpes yarışma finalinin Köln'de yapılmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi ve belediye olarak gelecek yıllarda Pangea Matematik Yarışması ile ilgili nasıl destek olabileceklerini düşüneceklerini dile getirdi.





Almanya Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Wanka 2014 ve 2015 yıllarında yarışmanın hâmiliğini üstlenmişti. Bu yıl da Münih, Frankfurt ve Köln Büyük Şehir Belediye Başkanları yarışmaya hâmi olarak desteklediler.





Pangea Matematik Yarışması danışma kurulu üyelerinden Prof. Dr. Wilfried Herget “Böyle bir yarışmayı Almanya'ya kazandıran Türk kökenli Akademisyenlere teşekkür ediyorum“ dedi.





Danışma kurulu üyelerinden Prof.Dr. Hans-Georg Weigand yarışma hakkındaki fikirlerini şöyle ifade etti. “Türkiye'de olan bu olaylar göze alındığında yapılan bu program daha da bir önem kazanıyor. Çünkü insanlar Türklerin hepsinin aynı düşünmediğini ve de sizin insanları birleştirici programlar yapma noktasında çabalarınızı görme imkanı buluyorlar.“





Münih belediyesinden gelen CSU'lu belediye Meclisi Grup Başkanı Dorothea Wiepcke programı çok beğendiğini ve bu programı her yerde anlatacağını söyledi. Önümüzdeki yıl şayet tekrar Münih'te olursa elinden gelen yardımı yapacağını ve bu organizasyonun bir parçası olmaktan memnun kalacağını dile getirdi.





Sınava katılan engelli bir öğrenci gümüş madalya aldı. Sevinci görülmeye değerdi. Ailesi kızının uzun zamandır bu kadar mutlu olduğunu hatırlamadıklarını söyledi ve “Kızımıza bu sevgiyi yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum“ dedi. Diğer öğrenci velileri de program sonrası organizatörlere teşekkülerini ilettiler.













