Samanyolu Haber /Gündem / Albayrağın gölgesinde binler yürüyor /01 Temmuz 2017 15:38

Albayrağın gölgesinde binler yürüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara’dan başlattığı ve on binlerce kişinin katılımıyla süren Adalet Yürüyüşü oldukça sıcak havada, 1111 metrelik Türk Bayrağının gölgesinde 17. günde devam ediyor.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara Güvenpark’tan başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 17. günü Sakarya şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Akyazı Ormanköy mevkiinde başladı.

420 kilometrelik yürüyüşün ilk 16 gününde 280 kilometre yol yüründü.

Adalet Yürüyüşü'nün 17. gününe yazarlar Aslı Erdoğan, Aslı Perker, Ceren Sözeri, Belma Fırat, Hacer Yeni, Ilgın Sönmez, Nazlı Karabıyıkoğlu, Ayşegül Tözeren, Ruhan Bilkay, Karen Alguadiş, Ebru Nihan Celkan, Ayşe Önal da katıldı.

Yürüyüşe İhsan Eliaçık, Mustafa Sarıgül, 17 baroya üye 300 avukat katılarak destek verdi.

Taraftar gruplarının da katıldığı yürüyüşte 1111 metre uzunluğunda bayrak açıldı.

Aşırı sıcak nedeniyle yürüyüşe 17.00'da başlamak üzere ara verilirken bayrağın gölgesinde on binin üzerinde vatandaş adalet arıyor

Kılıçdaroğlu Ankara'dan yola çıktığından bu güne kadar yolda sürekli sıvı alırken en büyük yardımcısının sıkma portakal suyu olduğu belirtildi. Yürüyüş sırasında korumalar tarafından günde bir kez verilen sıkma portakal suyunu direncini arttırmak için içiyor.Kan basıncını dengeleyen, ve yüksek C vitamini deposu olarak bilinen portakal suyu vücut direncini arttırıcı olarak da biliniyor.


<< Önceki Haber Albayrağın gölgesinde binler yürüyor Sonraki Haber >>

15 çocuğun olduğu koğuş var

15 çocuğun olduğu koğuş var

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:57:50