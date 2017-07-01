Albayrağın gölgesinde binler yürüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara Güvenpark’tan başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 17. günü Sakarya şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Akyazı Ormanköy mevkiinde başladı.

420 kilometrelik yürüyüşün ilk 16 gününde 280 kilometre yol yüründü.

Adalet Yürüyüşü'nün 17. gününe yazarlar Aslı Erdoğan, Aslı Perker, Ceren Sözeri, Belma Fırat, Hacer Yeni, Ilgın Sönmez, Nazlı Karabıyıkoğlu, Ayşegül Tözeren, Ruhan Bilkay, Karen Alguadiş, Ebru Nihan Celkan, Ayşe Önal da katıldı.

Yürüyüşe İhsan Eliaçık, Mustafa Sarıgül, 17 baroya üye 300 avukat katılarak destek verdi.





Taraftar gruplarının da katıldığı yürüyüşte 1111 metre uzunluğunda bayrak açıldı.





Aşırı sıcak nedeniyle yürüyüşe 17.00'da başlamak üzere ara verilirken bayrağın gölgesinde on binin üzerinde vatandaş adalet arıyor







Kılıçdaroğlu Ankara'dan yola çıktığından bu güne kadar yolda sürekli sıvı alırken en büyük yardımcısının sıkma portakal suyu olduğu belirtildi. Yürüyüş sırasında korumalar tarafından günde bir kez verilen sıkma portakal suyunu direncini arttırmak için içiyor.Kan basıncını dengeleyen, ve yüksek C vitamini deposu olarak bilinen portakal suyu vücut direncini arttırıcı olarak da biliniyor.







