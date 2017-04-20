Samanyolu Haber /Gündem / 'Evet'e nasıl meşru demezsin! /20 Nisan 2017 08:18

'Evet'e nasıl meşru demezsin!

Sendika.Org’a polis baskını: Editör Ali Ergin Demirhan gözaltında

SHABER3.COM


Sendika.org'da baskınla ilgili yer alan haber şöyle: 

“Hayır”ın sesini kısma ve “Evet”i meşrulaştırmaya yönelik dün (19 Nisan) başlayan operasyonlar Sendika.Org’a da uzandı.

Sendika.Org Editörü Ali Ergin Demirhan hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle 05.45’te Sendika.Org bürosunda arama ve el koymaya dönük polis baskını gerçekleşti. Polis büroda bir süre arama gerçekleştirdi.

Arama işlemlerinin ardından polis, Demirhan’ı “Yapılan oylama sonucunu meşru göstermemeye çalışarak sosyal medya hesaplarından yapılan eylemleri organize etme, halkı kin, düşmanlığa tahrik, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” gerekçesiyle gözaltına aldı.

Polisler ayrıca, editörümüze ait bilgisayarın harddiskine ve şahsi cep telefonuna el koydu.

Demirhan, Esenler Atışalanı Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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