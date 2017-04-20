'İrtica' yine yasak!

‘Irtica’ yine yasak





15 Temmuz sonrası kapısına kilit vurulan ve binlerce gencin mağdur edildiği askeri okullar, 2017-18 eğitim öğretim yılı için öğrenci almaya bu yıl başlayacak.





Bu amaçla Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yer alacak olan Kara, Hava ve Deniz harp okullarının yanı sıra astsubay meslek yüksek okulları için de başvurular açıldı. Asker olmak isteyen öğrenciler ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı için de başvuru yapabilecek. Subay ve astsubay olmak isteyen öğrencilerin 25 Mayıs’a kadar Milli Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinden mutlaka başvurması gerekiyor. Bu öğrenciler, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) MSB Üniversitesi’nin ilgili bölümlerini tercih edebilecekler. Bu sınavda başarılı olanlar aldıkları puanlara göre üniversite tarafından düzenlenecek seçim aşamalarına çağrılacak.





Askeri öğrenci adaylarında 1996 ve sonrasında doğmuş olmak, YGS’den en az 180 puan almış olmak, Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) katılmış olmak koşulları aranıyor.





Ayrıca seçmelere katılacakların kendilerinin, anne, baba, kardeşler ve velilerinin Bakanlar Kurulu veya mahkeme kararıyla terör örgütü kabul edilen F..., PKK ve IŞİD ile bağlantılı olmamaları isteniyor.





Kılavuzda yer alan ifadeye göre adayların, “Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması” gerekiyor.





AKP, iktidarının her döneminde “irticai faaliyet” nitelemesine karşı çıktı.





Başbakanlar ve Milli Savunma Bakanları, bu gerekçeyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmek istenen personel için sürekli şerh kararı koydu.



