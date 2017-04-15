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'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak
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'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak
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15 Nisan 2017 11:50
'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak
Türkiye'de ve dünyanın önde gelen pekçok mizah dergisi ve gazetesinde resim, çizgi roman, bant karikatür ve illüstrasyonlar çizen M.K. Perker BBC için referandum sonucunu yorumladı
'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak
Society of Illustrators üyeliğine kabul edilen ilk Türk çizer olan M. Kutlukhan Perker Türkiye'deki referandum sonucu ne çıkarsa çıksın olacakları bir karikatür ile özetledi
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