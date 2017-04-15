'Kaynağımız yok, borçlanarak özel sektöre yaptırıyoruz'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yap İşlet Devret (YİD) modeli ile yapılan köprü projelerine ilişkin son dönemde artan eleştirileri yanıtladı.





Arslan, Türkiye’nin yatırım ihtiyacının fazla ancak imkânların sınırlı olduğunu belirterek, “Mevcut imkânlar çerçevesinde ulaşım ve erişim projelerini yapamayız. Özkaynağınız yoksa, borçlanarak yapacaksınız” dedi.





Gazete Habertürk'ün haberine göre, Bakan Arslan, aslında YİD modelinin borçlanmanın bir alternatifi olduğunu belirtirken, “Finansmanı özel sektör buluyor. Ödemeye gelince de projeden geçenlerden aldığı gelir eğer yetmiyorsa aradaki farkı biz garanti ediyoruz ki bu para ödenebilsin, bu iş bu modelle yapılabilsin. Aynı zamanda bu modelde çok hızla yatırım tamamlanıyor” dedi.





'SADECE GEÇEN İÇİN YAPILMADI'





Osmangazi, Çanakkale ya da Yavuz Sultan Selim köprülerinin, sadece geçenler için yapılmadığını belirten Arslan, "Buralardan taşınan yükün de katma değeri var. Ulaşımı kolaylaştırdıkça ilave yatırımların önünü açıyoruz.





Biz ülke olarak toplamına bakıyoruz. Sadece köprüden geçen insanların ödediği paraya bakmıyoruz. 'Köprüden geçmiyorum niye ben ödüyorum?' diyenler şunu unutuyor: Bunlardan kaynaklı olarak ülke kalkınıyor. Buradan kaynaklı 1 lira ödüyorlarsa, onlara geriye 5 TL olarak geri dönüyor" diye konuştu.





Arslan, YİD modelinde işletme dönemi sonunda projenin tamamen devlete geçtiğini ve devletin de projeyi kiraya vererek bir de kira geliri elde ettiğini söyledi.