Samanyolu Haber /Gündem / ‘Evet çıkarsa 300 bin memuru tasfiye edecekler’ /15 Nisan 2017 08:42

‘Evet çıkarsa 300 bin memuru tasfiye edecekler’

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ankara kulislerinde referandumda ‘evet’ çıkması durumunda 300 bin memurun tasfiye edilmesinin konuşulduğunu iddia etti.

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Seçim bölgesi Yalova’da referandum çalışmalarını sürdüren CHP Milletvekili Muharrem İnce, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingte, vatandaşlara seslendi. Pazar günü yapılacak referandumda yönetim şeklinin oylanacağını ifade eden İnce, “Pazar günü cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmeyeceğiz. Pazar günü bizi kimin yöneteceğini, değil nasıl yöneteceklerine karar vereceğiz. Ya Mozambik'le, Sundan'la, Etopya'yla, Uganda'yla aynı ligde olacağız, ya da çağdaş uygarlıklar düzeyini aşmak için mücadele edeceğiz” dedi.

TARİHİMİZDE DELİ İBRAHİMLER DE VAR’
Ankara kulislerinde 300 bin memurun tasfiye edilmesinin konuşulduğunu ileri süren İnce, devlet memurlarına seslendi. İnce, “Devlet memurlarına, öğretmenlere, polislere, maliyedekilere, hemşirelere, hepsine sesleniyorum; Siz aklınızı gerçekten peynir ekmekle mi yediniz yahu. Ya buna ‘evet’ denir mi Size Ankara'da büyük dedikoduyu anlatayım. Şu anda Ankara kulislerindeki dedikodu, evet çıkarsa 300 bin memuru tasfiye edecekler, açığa alacaklar. Böyle bir memuriyet hakkınızı, bu güvenceyi nasıl gelir de bir kişiye verirsiniz. Ya bu nedir biliyor musunuz, bu bıçağı yalamak gibi bir şeydir. Olamaz böyle bir şey, doğru değil. Bunu yapmamalısınız. Benim derdim Tayyip Erdoğan değil. Tayyip Erdoğan fani. Bugün var, yarın yok. Yarın başkasının eline geçer bu yetki. Ne yapacaksın o zaman Senin tarihinde hep Kanuni, hep Fatih yok. Senin, benim tarihinde Deli İbrahimler de var. Ya onların eline geçerse” dedi.
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