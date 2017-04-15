Samanyolu Haber /Gündem / Almanya ile gerilim Erdoğan'ın sözleri ile yine yükseldi /15 Nisan 2017 08:45

Almanya ile gerilim Erdoğan'ın sözleri ile yine yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gazeteci Deniz Yücel’in iade edilmeyeceği açıklamasına Alman siyasetçiler sert tepki gösterdi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Almanya'ya iade edilmeyeceğini açıklamasına Alman siyasetçilerden tepki geldi.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner Bild gazetesine yaptığı açıklamada "Erdoğan, Türkiye'nin bir hukuk devleti olmadığı ve Avrupa Birliği üye adaylığına uygun olmadığına dair son kuşkuları da ortadan kaldırmıştır” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings de Erdoğan'a "sözde hukuk devleti ilkelerine uygun yürütülen bir davanın gerçek yüzünü gösterdiğini” suçlamasında bulundu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Krings, Erdoğan'ın bu sözlerle "Türkiye'de davalarda son sözü artık hâkimlerin söylemediğini” itiraf etmiş olduğunu savundu.

Bayvera eyaleti Adalet Bakanı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Winfried Bausback ise "Hukuk devleti ilkeleri, Avrupa'daki devletleri birleştiren temel bir prensiptir. Bu temel prensibin bu kadar açık bir şekilde çiğnenmesi akıl almaz bir durum. Sonuçta Cumhurbaşkanı bizzat kendini kamuoyu önünde diskalifiye ediyor” şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın sözleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRGT kanalına Perşembe akşamı verdiği mülakatta, Deniz Yücel’in iadesine ilişkin olarak "Hiçbir surette olmayacak, ben bu makamda olduğum sürece asla" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yücel'in PKK ile bağlantısı olduğu iddialarına ilişkin olarak da "Elimizde görüntüler, her şey var. Bu tam bir ajan terörist" sözlerini tekrarlamıştı.
Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel, Şubat ayının ortasında İstanbul'da gözaltına alınmış, Şubat ayı sonunda ise "terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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