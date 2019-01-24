Euronews: Moskova üzerinden Venezuela'ya giden özel Türk uçağı Maduro için mi?

Latin Amerikalı gazeteci Federico Black, Türkiye'de TC-TTC kuyruk kayıtlı özel bir uçağın Rusya'dan havalanarak Venezuela'nın başkenti Caracas'a indiğini duyurarak, uçağın "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu siyasi kaosun yaşandığı ülkeden çıkarmak için mi?" yollandığı sorusunu gündeme taşıdı.





Euronews'ten Sertaç Aktan'ın haberine göre, Flight Aware uygulamasında görülen Gulfstream G550 tipi uçağın önce 22 Ocak'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkarak Moskova'nın Vnukovo havalimanına indiği 23 Ocak'ta da Moskova'dan kalkarak Venezuela'nın Uluslarası Simon Bolivar havalimanına gittiği anlaşıldı.













Bu durum uçağın, Maduro hükümetini destekleyen Rusya ve Türkiye'nin gerekirse Nicolas Maduro'yu Venezuela dışına çıkarmak için mi yollandığı sorusunu gündeme taşıdı.





Uçağın indiğini sosyal medyadan duyuran Latin Amerikalı gazeteci Federico Black, Twitter mesajında, "Birini almaya mı geldiniz" sorusunu yöneltti.













Türkiye'de TC-TTC tescil kodu ile kayıtlı olduğu görülen Gulfstream G550, çok seyahat eden kişiler düşünülerek tasarlanmış özel bir uçak.





12 bin 501 kilometre menzil ve saatte 944 kilometre hıza sahip. New York ile Tokyo arasında her türlü hava koşulunda yakıt ikmali yapmadan uçabiliyor.





İhtiyaca göre 14-18 koltuk kapasitesine sahip olan uçak, büyük gövdeli jet sınıfında değerlendiriliyor.





Aynı tip özel uçak 2010 yılında o dönem başbakanlık görevi yapan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanlığı için birer adet satın alınmıştı.







