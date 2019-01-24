Samanyolu Haber /Gündem / Alparslan Kuytul tahliye oldu /24 Ocak 2019 18:30

Alparslan Kuytul tahliye oldu

Alparslan Kuytul Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi

SHABER3.COM

AYRINTILAR GELİYOR 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alparslan Kuytul tahliye oldu Sonraki Haber >>

İşte Çağın hastalıklarından bir tanesi...

İşte Çağın hastalıklarından bir tanesi...

Kafeye dalan boğa 2 kişiyi yaraladı

Kafeye dalan boğa 2 kişiyi yaraladı

Rusya'da uçak kaçırma girişimi bakın nasıl kaydedildi

Rusya'da uçak kaçırma girişimi bakın nasıl kaydedildi

Parasını alamayan işçi çalıştığı yeri dağıttı

Parasını alamayan işçi çalıştığı yeri dağıttı

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Helikopter, gösteri alanına düştü

Helikopter, gösteri alanına düştü

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı

Çürüme, Tiranlar ve Paranoya

Çürüme, Tiranlar ve Paranoya

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu

Cübbeli ne demek istedi: Karışıklık çıkarsa askerin, polisin yanında olun

Cübbeli ne demek istedi: Karışıklık çıkarsa askerin, polisin yanında olun
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:03:12