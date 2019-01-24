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Alparslan Kuytul tahliye oldu
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Alparslan Kuytul tahliye oldu
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24 Ocak 2019 18:30
Alparslan Kuytul tahliye oldu
Alparslan Kuytul Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi
SHABER3.COM
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