Euro'da yeni tarihi rekor, dolarda zirve

Türk Lirası (TL) bu hafta yılın en sert kayıplarını yaşıyor.



Dolar, 3.8950 ile 15 Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, Euro 4.8178'e tırmanarak tarihi zirvesini yineledi. Sterlin de 5.4327'yi gördü ve rekor kırdı.





Dolar/TL saat 11:20'da 3.8930 lira olurken Euro 4.8178'den, sterlin 5.4423'den işlem gördü.





TL lehine tek olumlu gelişme ise ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un görevden alınmasının ardından doların bir miktar değer kaybetmesi oldu. Hafta başında 90 seviyesine yerleşmeye çalışan dolar endeksi kararın ardından geriledi. Endeks bu sabah, 89.65'te yer alıyor.