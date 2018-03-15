Samanyolu Haber /Ekonomi / 4 kişilik ailenin asgari geçim sınırı 5458 TL /15 Mart 2018 11:29

4 kişilik ailenin asgari geçim sınırı 5458 TL

Kamu-Sen araştırmasına göre, şubatta dört kişilik bir ailenin asgari geçim sınırı 5458 lira olarak tespit edildi.

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Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi'nin şubat ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan şubat fiyatlarına göre yapılan araştırmada, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2679 lira 96 kuruş olarak hesaplandı.
Dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 5458 lira 74 kuruş olarak belirlendi. Buna göre, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi, bir önceki aya göre yüzde 0.82 artış gösterdi.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 0.64 yükselerek 2 bin 58 lira 75 kuruş oldu. Türkiye'de dört kişilik ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı şubatta 2104 lira 60 kuruş olarak hesaplandı.
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