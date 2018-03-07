Samanyolu Haber /Ekonomi / Euro tarihi rekorunu kırdı /07 Mart 2018 14:57

Euro tarihi rekorunu kırdı

Euro Bölgesi'nden gelen olumlu büyüme verilerinin ardından Euro/TL 4.73'ü aşarak rekor kırdı.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi’nde yıllık büyümenin, sırasıyla yüzde 2.3 ve 2.4 olarak açıklanmasının ardından, euro yeni bir rekor düzeye ulaşarak 4.7335 liraya kadar tırmandı. Dolar küresel piyasada ABD’den gelen birçok olumlu ekonomik veriye rağmen, olası “ticaret savaşları”nın devam eden etkisiyle değer kaybeden dolar endeksi düne göre yüzde 0.14’lük bir düşüşle 89.497 düzeyine geriledi.

ABD para birimi, Çarşamba gününe 3.79 – 3.80 lira aralığında başlarken, öğle saatlerinde yüzde 0.32 artışla 3.8062 düzeyine çıktı. Salı gününü 4.6997 seviyesinden kapatan euro ise, büyüme verilerinin ardından yüzde 0.49 artışla yeni bir rekor kırarak 4.7335 lira düzeyine yükseldi ve 4.73-4.74 bandından işlem görmeye başladı.

Salı günü kapanışta 1.2393 seviyesinde olan euro/dolar paritesi ise yüzde 0.19 yükselişle 1.2425 düzeyine yükseldi. Güne yüzde 0.32 düşüşle 116 bin 331 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100), yüzde 0.38 düşüşle 116 bin 270 puana kadar geriledi.
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