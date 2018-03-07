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WhatsApp yeni özelliğini geliştirdi
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WhatsApp yeni özelliğini geliştirdi
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07 Mart 2018 14:39
WhatsApp yeni özelliğini geliştirdi
WhatsApp’ta attığı mesajı silmek isteyenler için verilen süre uzatıldı.
SHABER3.COM
2017’de yapılan güncelleme ile yanlışlıkla atılan veya atıldıktan sonra silinmek istenen mesajlar 7 dakika içerisinde silinebiliyordu. Yeni hazırlanan düzenlemeye göre bu süre 4096 saniyeye, yani 1 saat 8 dakika 16 saniyeye çıkıyor.
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