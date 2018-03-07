Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp yeni özelliğini geliştirdi /07 Mart 2018 14:39

WhatsApp yeni özelliğini geliştirdi

WhatsApp’ta attığı mesajı silmek isteyenler için verilen süre uzatıldı.

SHABER3.COM

2017’de yapılan güncelleme ile yanlışlıkla atılan veya atıldıktan sonra silinmek istenen mesajlar 7 dakika içerisinde silinebiliyordu. Yeni hazırlanan düzenlemeye göre bu süre 4096 saniyeye, yani 1 saat 8 dakika 16 saniyeye çıkıyor.
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