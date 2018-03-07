WhatsApp yeni özelliğini geliştirdi

2017’de yapılan güncelleme ile yanlışlıkla atılan veya atıldıktan sonra silinmek istenen mesajlar 7 dakika içerisinde silinebiliyordu. Yeni hazırlanan düzenlemeye göre bu süre 4096 saniyeye, yani 1 saat 8 dakika 16 saniyeye çıkıyor.