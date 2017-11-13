Samanyolu Haber /Gündem / Euro tarihi rekor kırdı /13 Kasım 2017 16:49

Euro tarihi rekor kırdı

Euro TL karşısında 4.5322 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı Dolar ise 3.88 üzerinde el değiştiriyor.

SHABER3.COM

Güne yatay bir seyirde başlayan döviz piyasalarında öğle saatlerine doğru yaşanan hareketlilik öğle sonrasında euroda rekor getirdi. Euro/TL 16.15 itibarıyla 4.5322 TL'yi görerek rekor kırdı.

Euro/TL kurunun 4.50 direncini destek konumuna getirdiğini belirten analistler, kurun bu seyrinde ısrarcı olması halinde yukarı yönde tepki vermeye devam edebileceğini düşünüyor. Bu yükselişte 4.55 direncine doğru ivmelenme izlenebileceği kaydediliyor. Buna karşın, geri çekilmeler ise 4.50 seviyesinin altındaki kapanışlar satış baskısı açısından önemli olabilir.

Öte yandan, dolar/TL'de de tansiyon düşmüyor. Cari açık verisi öncesinde 3.86 seviyesinin hemen altında yatay seyir izleyen dolar/TL'de Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama ve yüksek gelen cari açık verisi sonrasında hareketlilik arttı. Dolar 3.8887'yi gördü.
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