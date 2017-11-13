Hayırla çok kapı açılır merak etmeyin

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Herkul.org intenet sitesinde yayınlanan haftanın Bamteli sohbetinde bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar dedi. Hizmet Hareketinin kazanımlarını hatırlatan Hocaefendi Allah'ı hoşnut etmenin yollarını anlattı









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SOHBETTEN ANA BAŞLIKLAR









* Ne acıdır, Allah’a doğru giderken takılıp yolda kalmak!..





* Hizmet, Söğüt’ün bağrındaki metamorfozla kozadan kelebeğe yürüme vetiresi türünden bir süreç mi yaşıyor?





* Türkiye’de bazı kapıların size kapanmasından dolayı müteessir olmayın; Allah, Müfettihü’l-ebvâb’dır; dilerse, bir kapıya bedel bin kapı açar!..





* Neticede O’nun sofrasına oturup “Kardeşlerim!..” hitabına mazhar olmak varsa, zindana, işkenceye, hicrete, çekilen her şeye değmez mi?!.





* Ne nankörlük ne de kibir; tahdîs-i nimet şiarımız olmalı!..





* “Cebrî hicret” ile gidenlerin, gayr-ı müslim şahıs veya devletlere sığınmaları, zillet midir?





* Medine’ye hicret eden Allah Rasûlü izzetliydi; Habeşistan’a sığınan Ashâb-ı Kirâm azizdi; günümüzün cebrî muhacirleri de zilletten fersah fersah uzak birer mefkûre kahramanıdır.





* Ülkemizde kadın, erkek ve bebeklere kadar uzanan zulmü, değişik milletlere anlatmak, kendi vatanımızı başkalarına şikâyet sayılır mı?





* Engel olamadığımız bir zulmü başkalarına duyurmak, ne günahtır ne vebaldir ne de millete saygısızlıktır; aksine onu durdurmaya vesile olması ihtimaline binaen bir vecibedir.



