Samanyolu Haber /Ekonomi / ''Eti 70 liradan alıyorsan o senin problemin'' /18 Mayıs 2018 11:52

''Eti 70 liradan alıyorsan o senin problemin''

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, ucuz et satışıyla piyasayı regüle ettiklerini belirterek “Pahalı satanlar, bu fiyata ayak uydurmalı. Eşim 29-31 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya alıyorsan o senin problemin” açıklaması yaptı.

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Ramazan öncesi et fiyatlarını frenlemek için ucuz et satan market sayısı artırıldı. Et ve Süt Kurumu’nun sağladığı ürünle kilogramı 31 liradan kuşbaşı, kilogramı 29 liradan kıyma satan A101 ve BİM’e, Migros da eklendi. BİM ve A101, kasım ayından bu yana yaklaşık 45.000 ton piyasaya göre daha düşük fiyattan et sattı.

'DAHA NE YAPAYIM?'

TBMM’de, Habertürk'ten Esra Nehir'in de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette et fiyatlarıne değinen Fakıbaba, “Dar gelirli kardeşlerime ramazanda yarım kilo eti 14.5 liraya satıyorum. Daha ne yapayım?” dedi. 

3 zincir market dışında kalan market ve kasaplarda satılan kırmızı et fiyatlarının yüksekliğinin hatırlatılması üzerine Fakıbaba, “Pahalı satanlar da ister istemez bu fiyata ayak uydurmak zorunda. Eşim 29-31 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya et alıyorsan o senin problemin” diye konuştu. 


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