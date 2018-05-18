Samanyolu Haber /Politika / Seçime beş kala Saray’da ‘açılım’ kavgası! /18 Mayıs 2018 11:55

Seçime beş kala Saray’da ‘açılım’ kavgası!

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanlığı cephesinden saatler içerisinde gelen çelişkili açıklamalar dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik'in dün yaptığı "yeni çözüm sürecinin başlayabileceği" sözlerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden "Gündemimizde öyle bir şey yok" diye jet yanıt geldi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, katıldığı bir televizyon kanalında çarpıcı açıklamalarda bulunmuş, 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni çözüm sürecinin başlayabileceğini ifade etmişti.

Çevik’in bu sözlerine yanıt Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi. Sözcü'deki habere göre İbrahim Kalın “Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur” dedi.

Kalın'ın yazılı olarak yaptığı açıklaması şöyle: “Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının eşit haklara sahip bireyler olarak yaşaması için büyük bir mücadele vermiştir. Dini ve etnik kökene dayalı her tür ayrımı reddetmiş ve bunu somut icraatlarıyla ortaya koymuştur. Kürt kardeşlerimiz de diğer bütün bireyler gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıdır. Geçmişin ret, inkar ve asimilasyon politikaları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortadan kaldırılmıştır. Kürtler dahil bütün vatandaşlarımızın PKK terör örgütünün zulüm ve baskısından kurtulması için verilen mücadele bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Seçime beş kala Saray’da ‘açılım’ kavgası! Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:24:48