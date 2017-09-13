Esnafa bir darbe de bankalardan





POS cihazı kullanan esnaf ve sanatkârlara bankaların belirli bir hasılat hedefi verdiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf, bankanın verdiği hasılat hedefine ulaşamazsa aylık 35-40 liraya varan verimsizlik ücreti ödüyor. Bankalar, ‘bu esnafın işi iyi gitmiyor, zor zamanda destek olup işler düzelince komisyon alırım’ demiyor, tam tersini yaparak zor gününde bir darbe de kendisi vuruyor. Halbuki, diğer işlemler nedeniyle hesap işletim ücreti, POS komisyonu, havale, EFT bedeli gibi ücretleri zaten alırken bir de verimsizlik bedeli alması kabul edilebilir bir şey değil. Bu tür ücretlere mutlaka bir sınır getirilmeli veya tamamen kaldırılmalı” dedi.





Bu duruma son verilmeli





Bankaların kârının bu yılın ilk altı ayında yüzde 33 artışla 17 milyar liraya ulaştığını belirten Palandöken, “Esnaf ve sanatkârın işleri bu kadar iyi gitmezken, ekonomideki büyüme yüzde 2,9 iken bankaların kârının yüzde 33 artarak 17 milyara ulaşması normal bir durum değil. Bu dönemde bankalar adeta düşene bir darbe de bizden gelsin mantığıyla iş yapıyor. Bu yapılan güneşli günde şemsiye uzatıp yağmur başlayınca geri almaktır. Bir taraftan faiz oranları sürekli yükselirken, diğer taraftan da komisyon, hesap işletim ücreti, iş yeri verimsizlik ücreti gibi adlarla yapılan kesintiler de sürekli artıyor. Bu duruma bir son verilmelidir” şeklinde konuştu.