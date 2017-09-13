Ünlü holding hisselerini satıyor

Eczacıbaşı’ ndan KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yapılan açıklamada, Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama’daki toplam 1.175 milyon TL nominal bedelli payın 2.92 milyon euro bedel ile Henkel KGaA’nın bağlı ortaklığı olan Henkel Central Eastern Europe Operations Gesellschaft’a satılmasına kara verildiği belirtildi.

Eczacıbaşı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“4 Mayıs 2017 tarihli açıklamamızda sermayesinde %47 oranında pay sahibi olduğumuz iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş.’deki (Eczacıbaşı- Schwarzkopf) paylarımızın satışı için görüşmelere başlandığını; 3 Temmuz ve 31 Ağustos 2017 tarihli açıklamalarımızda ise görüşmelere devam edildiğini duyurmuştuk. Görüşme sürecinde alıcı firma Henkel KGaA’nın bağlı ortaklığı olan Henkel Central Eastern Europe Operations Gesellschaft mbH (“Henkel”) olarak belirlenmiş olup, yönetim kurulumuzun bugünkü toplantısında; şirketimizin, Eczacıbaşı-Schwarzkopf’da sahibi olduğu toplam 1.175.000 TL nominal bedelli paylarının, mevzuat ve sözleşmeler uyarınca tamamlanması gereken tüm işlemlerin yasal prosedürlere ve sözleşmelere uygun olarak tamamlanmasına bağlı olarak 2.922.758 Avro satış bedeli üzerinden Henkel’e satılmasına karar verilmiştir.”