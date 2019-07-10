Türk Adaletindeki hız şaşırttı! Magandalar için hemen iddianame hazırlandı..





İstanbul’un Pendik ilçesinde içinde hamile bir kadının bulunduğu otomobile saldıran magandalar hakkında iddianame bir günde hazırlandı





Yıllardır hakkındaki suçlamaları bilmeden tutuklu kalanlara karşılık iki AKP'li iş adamı için İstanbul Anadolu Başsavcılığı bir dakika durmadan çalıştı. Tutuklu iki iş adamı için

iddianame kabul edilirse hemen bir duruşma günü verilecek ve yargılanma JET hızıyla başlamış olacak.





Savcılık hazırladığı iddianamede yedi aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın içinde bulunduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava AŞ’nin sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel için 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.





‘Emniyet şeridini ihlal, el kol hareketleri’

İddianamede, şüpheliler Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel’in 6 Temmuz akşamı D-100 karayolunda Ankara’ya doğru gittiği, Hüseyin Sel’in kullandığı aracın emniyet şeridinde ilerlediği, geçmek istediği müşteki Yunus Emre Bahçıvan’ın buna izin vermediği, Hasan Sel’in el hareketi yapmaya başladığı anlatıldı.

Hüseyin Sel’in aracını müştekilerin aracının önüne kırdığı, müştekilerin Hüseyin Sel’in yönetimindeki araca çarparak durmak zorunda kaldığı belirtilen iddianamede, aracından inen şüpheliler Hasan ve Hüseyin Sel’in müştekilerin aracının yanına gittiği, müştekilerin de araçlarının kapısını kilitlediği anlatıldı.



İddianamede Yunus Emre Bahçıvan’ın aracının camını hafifçe açarak eşinin hamile olduğunu ve olayın büyümemesi için telkinde bulunduğunu söylediği belirtilerek, buna rağmen şüpheli Hasan Sel’in el ve ayaklarıyla vurarak aracın aynasını kırdığı, ardından da aracın kaportasına çıkıp tepindikten sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldığı ifade edildi.

20 yıl ceza istemi

Müştekilerin saldırıyı cep telefonularıyla kaydettiği, görüntülerin bilirkişiler tarafından incelenmeye alındığı kaydedilen iddianamede, şüphelilerin, ‘kara ulaşım araçlarını alıkoyma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından beş yıl dört aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.

Mahkemenin 15 gün içinde iddianameyi kabul veya ret yönünde karar vermesi bekleniyor.

Saldırıya uğrayan Bahçıvan’a takipsizlik

Sel kardeşlerin şikayeti üzerine Yunus Emre Bahçıvan hakkında başlatılan soruşturma ise takipsizlikle sonuçlandı.

Takipsizlik kararında, olayların Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin suç teşkil eden davranışları sonucu gerçekleştiği belirtilerek Bahçıvan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Türkiye'de yıllarca tutuklu kaldığı halde bir çok kişi hala hakkında bir iddianamenin hazırlanmasını bekliyor. Adalet sistemindeki bu yavaşlık aslında istenirse çözülebiliyormuş...