Eski Yugoslavya Ceza Mahkemesi kapılarını kapattı

Bundan 24 yıl önce kurulan Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, faaliyetlerini fiilen sonlandırdı.





Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen kapanış töreni, kurbanlar anısına saygı duruşuyla başladı. Hollanda Kralı Wilhem’in de katıldığı törende konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, mahkemenin geride büyük bir insanlık mirası bıraktığını söyledi:





"Mahkeme, yaklaşık 5 bin kişinin ifadesi altında, 10 bin davanın açılmasını sağladı. 90 kişi, işledikleri savaş suçu, insanlık suçu ve soykırım suçlarından dolayı ceza aldı. Korkunç şiddet gören ve kayıplar yaşayan insanlar, özellikle kadınlar ve kızlar, mahkemede yaşadıklarını anlatma, tanıklıklarını kayıtlara geçirme ve onlara karşı suç işleyen faillerin hesap vermesini sağlama fırsatı buldu.”





Eski Yugoslavya'da yaşanan iç savaşta işlenen suçların cezalandırılması amacıyla 1993 yılında BM kararı ile kurulan Mahkeme, bugüne kadar 6'sı müebbet 90 kişiyi cezalandırdı.