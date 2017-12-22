Bülent Arınç'tan AKP'ye Zarrab eleştirisi

Eski Başbakan Yardımcısı Bu¨lent Arınc¸, Rıza Sarraf’ın dönemin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin elinden aldığı ihracat ödülünü eleştirdi. Manisa Medya TV’nin sorularını yanıtlayan Arınç, ABD’deki Rıza Sarraf davasını değerlendirdi. Arınç, Türkiye’nin İran’a yönelik ambargoyu deldiği iddiası için “Altın ticareti u¨zerinden I·ran’la bir iletis¸im kuruldu. Biz bu ticareti Tu¨rkiye’nin menfaatlerini du¨s¸u¨ nerek yaptık. Bir sistemi delmedik. Yaptıgˆımız yasal bir s¸eydi. Zarrab ailesi ‘ben bu işi yaparım’ dedi. Partner banka Halk Bankası’ydı. Buradan oraya para gidecek, oradan buraya para gidecek” dedi.





17-25 Aralık’ta çıktı





Arınç, “Zarrab bu is¸leri yaparken, is¸lerini kolaylas¸tıracagˆını du¨s¸u¨ ndu¨gˆu¨ insanlara bol bol dagˆıtmaya bas¸lamıs¸. Halk Bankası’yla olan ilis¸kilerinde ve altın ticaretiyle ilgili bazı kis¸ilere para dagˆıtmaya bas¸lamıs¸. Bu daha o¨nce 17- 25 Aralık’taki tapelerde de c¸ıktı. Kimin ne aldıgˆını, ne sattıgˆını bilecek durumda degˆilim. Bizim hu¨ku¨met olarak izin verdigˆimiz ve Amerika’nın da onay verdigˆi sistem dıs¸ında kimin ne halt ettigˆi konusunda hic¸bir bilgimiz yok” ifadelerini kullandı. Arınç, “Bu is¸lerin ic¸erisinde hu¨ku¨metimiz kurumsal olarak, kurumsal olarak diyorum, ic¸lerinde suc¸lanan bakanlar da var. Ama hu¨ku¨metin yaptıgˆı is¸ yasalara uygun, uluslararası hukuk ve finans sistemine uygun. Hic¸ kimsenin aklına ‘Erdogˆan s¸unu mu yaptı’ gelmesin. Biz temiziz arkadas¸” diye konuştu.





İtirafçı bolluğu





Arınç, Türkiye’de yargıya olan güvenin arttığını söylerken, “Ama u¨lkemizin hic¸bir do¨neminde bu kadar itirafc¸ı bollugˆu yas¸anmadı. Onun ismini ver... yoldan gec¸erken go¨rdu¨m, c¸ay ic¸mis¸tik diyorlar. I·tirafc¸ılıgˆın amacı bir o¨rgu¨tu¨n suc¸ is¸lemeyi o¨nleme konusunda bilgi vermesi ve suc¸ is¸lendikten sonra bu¨yu¨k olayların c¸o¨ zu¨lmesine yardımcı olmaktır. Burada Zarrab’ın birileri tarafından iyi egˆitim aldıgˆı ve amacın Tu¨rkiye’yi zor durumda bırakmak oldugˆu go¨ru¨lu¨yor. Egˆer bir usulsu¨zlu¨k yapıldıysa Halk Bankası’na ceza verilebilir ama buradan Tu¨rkiye hu¨ku¨metini siyasi bir ablukaya almak olmaz” dedi.





Plaket eleştirisi





Dönemin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından Sarraf’a ödül verilmesi için de Arınç, “Plaket vermemek lazımdı. Tu¨rk bayragˆı o¨nu¨nde adama ‘sen c¸ok iyi bir adamsın, bak Tu¨rkiye’nin cari ac¸ıgˆını du¨s¸u¨ rmu¨s¸ su¨n’ dememek lazımdı. Ben hayatım boyunca bunlardan kac¸tım, o yu¨zden maas¸ımdan bas¸ka bir s¸eyim yok. Ben hu¨ku¨met so¨zcu¨su¨yu¨m, benim yanıma gelip ‘hu¨ku¨met so¨zcu¨m size bir hediye getirdim’ deseydi onun kafasında parc¸alardım. Onu kapıdan kovardım. Bu yu¨zden kimse de kapımı c¸almadı. Bu nasıl olabilir? S¸imdi Numan Bey’in (Kurtulmus¸) du¨s¸ tu¨gˆu¨ hale bakın. Adama plaket veriyor. Benim elim gitmezdi, vermezdim. Bunları o¨ngo¨rmek lazım. Bu adam kim, ben bu adama neden plaket verecegˆim? Bu adamın mes¸rulugˆu Ebru Gu¨ndes¸’in kocası olmaktan geliyor. Banane?” ifadelerini kullanması dikkat çekti.