Samanyolu Haber /Gündem / Eski Rektör Prof Dr. Ayşegül Jale Saraç tahliye edildi /21 Şubat 2018 17:12

Eski Rektör Prof Dr. Ayşegül Jale Saraç tahliye edildi

Eski Dicle Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ayşegül Jale Saraç ve Rektör Yardımcısı Prof Dr. Aytekin Sır tahliye edildi.

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DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Dicle Üniversitesi'nde  22.5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Rektör Ayşegül Jale Saraç ve aynı dosyada yargılanan Rektör Yardımcısı Aytekin Sır'ın tahliyelerine karar verildi. Saraç, Türkiye'nin ilk başörtülü kadın rektörü olarak tanınmıştı.



Duruşmada söz hakkı verilen eski Rektör Saraç, üniversiteden gelen listelerde yanlışlık olduğunu belirterek tahliyesini talep etti... 

Daha sonra görüşünü açıklayan savcı, sanıklar Ayşegül Jale Saraç ve Aytekin Sır hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğunu belirterek, tutukluluk hallerinin devamını istedi. Ara kararlarını açıklayan Mahkeme, Ayşegül Jale Saraç ve Aytekin Sır'a yüklenen suç vasfının lehe değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak, adli kontrolle serbest bırakılmalarına hükmetti. Sanıkları yurt dışına çıkış yasağı getiren mahkeme, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
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