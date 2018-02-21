Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor /21 Şubat 2018 17:14

WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor

Grup sohbetlerini geliştirmek isteyen WhatsApp, grup amaç ve niteliklerinin daha net bir şekilde belirtilmesi için gruplara 'açıklama' özelliği getiriyor.

SHABER3.COM

Dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mevcut özelliklerini geliştirmeye ve yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Yeni bir güncelleme üzerinde çalışan WhatsApp, sohbet gruplarının amaçlarının daha net belirlenebilmesi için bir nevi ‘hakkında’ özelliği olan grup açıklamalarını kullanıcılarına sunuyor.

Grup açıklamaları, grup bilgisine tıklanıldığında grup görselinin altında görüntülenir ve grubun niteliğini, amaçlarını ve kurallarını katılımcılara ya da gruba davet edilen kişilere bildirir. Grup açıklamalarını şu an için gruba dahil olan herkes değiştirebilmektedir fakat bu durum ilerleyen güncellemelerde değişebilir.

Gruba yeni bir kişi eklendiğinde grup açıklaması, sohbet penceresinin üst kısmında bir kutucuk olarak görünür. Böylece yeni bir katılımcı grup açıklamalarını incelemeyi unutmaz. Ayrıca grup açıklamalarını yalnızca katılımcılar değil gruba davet edilen kişiler de görebildiği için, açıklamaları grubu tanımlayacak şekilde yazmakta fayda var.

Grup açıklamaları özelliği, 2.18.54 Android beta sürümü ile birlikte Android Beta Programı katılımcılarına sunulmuş durumda. Fakat özellik kısa zaman içinde iOS ve Windows Phone’lu cihazlara da sunulacaktır. Grup açıklamalarının tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise şu an için bilinmiyor.
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