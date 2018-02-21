WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor

Dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mevcut özelliklerini geliştirmeye ve yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Yeni bir güncelleme üzerinde çalışan WhatsApp, sohbet gruplarının amaçlarının daha net belirlenebilmesi için bir nevi ‘hakkında’ özelliği olan grup açıklamalarını kullanıcılarına sunuyor.





Grup açıklamaları, grup bilgisine tıklanıldığında grup görselinin altında görüntülenir ve grubun niteliğini, amaçlarını ve kurallarını katılımcılara ya da gruba davet edilen kişilere bildirir. Grup açıklamalarını şu an için gruba dahil olan herkes değiştirebilmektedir fakat bu durum ilerleyen güncellemelerde değişebilir.



