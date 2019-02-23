Eski programcısı: Talimat verildi, CNN Türk'te editörlerin zam kelimesini kullanması yasak

Havuz medyasında ilginç gelimeler yaşanıyor. Seçim öncesi önlem alan Saray, etkisi altındaki medyaya da bir dizi tedbirle baskı oluşturdu.





Birgün gazetesi yazarı Ayşenur Arslan, bugünkü köşe yazısında CNN Türk editörlerine haber toplantısında verilen ‘zam’ talimatını açıkladı.





Arslan’ın yazısında ilgili bölüm şöyle: “Anlatmadan geçemeyeceğim CNN TÜRK editörleri geçen gün haber toplantısında şu talimatı aldılar: ‘Haberlerde ZAM sözcüğü hiçbir vesile, hiçbir gerekçeyle geçmeyecek. Her gün, tanzim satış merkezlerine gidilip uygulamadan memnun vatandaş röportajları yapılacak.’ CNN TÜRK böyleyse A Haber’i anlamaya, anlatmaya gerek yok herhalde!”







Ayşenur Arslan, kanal Aydın Doğan’ın elindeyken uzun süre CNN Türk’te çalışmış, programın yapmıştı.

