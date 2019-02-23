Samanyolu Haber /Ekonomi / Krizde ikinci dalga bekleniyor, Ağustos şoku reel sektörü şimdi vuruyor /23 Şubat 2019 16:04

Krizde ikinci dalga bekleniyor, Ağustos şoku reel sektörü şimdi vuruyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Krizin nereye evrildiğini yakından izledik. Gördüğümüz; kriz reel sektörü çok ciddi şekilde vurmaya başladı. Şimdi ikinci bir dalga olabilir. Reel sektöründeki bu sıkıntılar dönüp bir daha finans sektörünü vurabilir.

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CHP bünyesinde oluşturulan Ekonomi Masası, ekonomik krizin vatandaşlara etkilerini belirlemek amacıyla yaptığı il ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından sahada elde edilen verileri “Üreten, Çalışan, Hakça Paylaşılan Türkiye” başlıklı bir toplantıyla kamuoyuna açıklayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı toplantı 25 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek.

‘KRİZ EVRİLİYOR’ 

Mahmut Lıcalı’nın Cumhuriyet‘te yer alan haberine göre, Ekonomi Masası’nın toplantısı hakkında bilgi veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, krizin etkilerini yerinde gözlemlediklerini belirterek “Krizin nereye evrildiğini yakından izledik. Gördüğümüz; kriz reel sektörü çok ciddi şekilde vurmaya başladı. Şimdi ikinci bir dalga olabilir. Reel sektöründeki bu sıkıntılar dönüp bir daha finans sektörünü vurabilir” diye konuştu.

‘BİR SARAY SOSYETESİ OLUŞTU’ 

Ekoniminin “L” şeklinde bir grafik izleyebileceğine işaret eden Öztrak, ciddi bir şekilde sert bir düşüşle daralan ve kolay kolay büyümenin olmadığı bir sürece girebileceğini söyledi. Öztrak, “Ekonomik krize karşı alınması gereken tedbirleri 13 madde halinde sıralamıştık. Bunlar güncelliğini kaybetmedi. Koşullar daha ağırlaştı. Ekonominin damat tarafından yönetilmesinin yanı sıra, birçok pozisyona akrabalar, ahbaplar atanıyor. Bir saray sosyetesi oluştu. Saray sosyetesindeki insanlar devletin önemli kademelerine atanıyorlar” dedi
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