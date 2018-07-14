Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif tutuklandı

İngiltere’de olan eski Başbakanı Navaz Şerif ve kızı Meryem Şerif, Pakistan’a döndü. Şerif ve kızı, Lahore Havalimanı’nda tutuklandı. Navaz ve Meryem Şerif, Londra’da satın aldıkları dört konuta bağlı olarak yolsuzlukla suçlanıyor.







Panama Belgeleri skandalında 3 çocuğunun adı geçen Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesi tarafından Başbakanlık görevinden alınmıştı.





HAKKINDA ÜÇ DAVA AÇILDI





Kaynağı belli olmayan para elde edip bunlarla yatırım yaptığı ve bazı gayrimenkullan satın aldığı belirtilen Şerif hakkında 3 yolsuzluk ve rüşvet davası açıldı.





Davalardan ilki olan Avenfield davası 6 Temmuz'da sonuçlandı ve Şerif 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin, kızı 7 yıl hapis ve 2 milyon sterlin, damadı Muhammed Safdar ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





İddiaya göre, Şerif, üç oğlu, damadı ve eski Maliye Bakanı İşhak Dar, Londra'da bulunan Avenfield apartmanından yasa dışı yollarla daireler aldı. Şerif, mahkemede bu dairelerin kendisine ait olduğunu reddetmiş ve çocuklarının daire sahibi olduğunu ise kabul etmişti.