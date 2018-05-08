Samanyolu Haber /Gündem / Eski nüfus cüzdanlarıyla oy kullanılamayacak' iddiaları doğru mu? /08 Mayıs 2018 01:36

Eski nüfus cüzdanlarıyla oy kullanılamayacak' iddiaları doğru mu?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 24 Haziran seçimlerinde eski nüfus cüzdanlarıyla oy kullanılamayacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 24 Haziran seçimlerinde 10 yıldan eski nüfus cüzdanlarıyla oy kullanılamayacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili, eski nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu, 24 Haziran 2007 ve öncesi nüfus cüzdanlarının geçersiz sayılacağı ve mutlaka yenilenmesi gerektiği yönünde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

'MEVCUT NÜFUS CÜZDANLARI YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSUNA KADAR GEÇERLİ'

Açıklamada, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ve vatandaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanlarının, kimlik kartı başvurularını yapıncaya kadar geçerli olduğu hususu kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
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