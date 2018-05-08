Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar yeni güne hızlı başladı /08 Mayıs 2018 08:55

Dolar yeni güne hızlı başladı

Dolar kuru bu sabah da yükselişle başladı. Kur, açılış rakamı 4.2865 lira ile rekordan bir adım geride bulunuyor

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü müdahalesi doların ateşini söndürmeye yetmedi. Kur bu sabah ilk işlemlerde 4.2865 liradan güne başladı.

ABD’deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksi bu yılın en yüksek seviyelerine gelirken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında kaldı. TCMB'nin likidite hamlesi de dövizde tansiyonu düşüremedi.
Dün TCMB'nin likidite kararı öncesinde 4.26 seviyelerinde olan dolar/TL 4.23'lere kadar geriledikten sonra akşam 4.2620 liradan kapandı.

Kur bu sabah ilk işlemlerde yüksek seyrini sürdürüyor. Dolar/TL saat tibariyle 4.2865, euro da 5.1088'den el değiştiriyor.
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