Samanyolu Haber /Spor / Eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı /22 Ağustos 2017 13:56

Eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı

Eski milli kaleci Ömer Çatkıç Bylock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

SHABER3.COM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde  eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına aldı.  Kaleci Çatkıç'ın cep telefonuna da ele konulduğu belirtilirken, Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alıdığı öğrenildi 
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