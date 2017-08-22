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Eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı
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Eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı
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22 Ağustos 2017 13:56
Eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı
Eski milli kaleci Ömer Çatkıç Bylock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
SHABER3.COM
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına aldı. Kaleci Çatkıç'ın cep telefonuna da ele konulduğu belirtilirken, Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alıdığı öğrenildi
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34
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