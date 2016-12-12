Samanyolu Haber /Gündem / Eski Konsolos'tan Mete Yarar'a şok sözler /12 Aralık 2016 12:35

Eski Konsolos'tan Mete Yarar'a şok sözler

Emekli asker Mete Yarar canlı yayında IŞİD’in 49 kişiyi rehin aldığı Musul Konsoslosluğu baskınıyla ilgili “konsolosluğu boşaltma kararı konsolosun insiyatifine bırakılmıştı” dedi, konsolos Öztürk Yılmaz yayına bağlanarak 'sen kimsin ki benim adıma konuşuyorsun' diye cevap verdi. Yılmaz çok önemli bir detayı da ilk kez açıkladı.

Eski Konsolos'tan Mete Yarar'a şok sözler

Rehin alınan Eski Musul Başkonsolosu, CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, “16 yıldırım kripto mesaj yazdım tahliye ile ilgili. Şurası işgal edildi, şöyle oldu böyle oldu. Uçak istedim, helikopter istedim göndermediler” dedi.

“16 yıldırım telgraf yazdım tahliye ile ilgili”

“16 yıldırım telgraf yazdım tahliye ile ilgili. Şurası işgal edildi, şöyle oldu böyle oldu. Uçak istedim, helikopter istedim göndermediler. Şimdi bu şerefsizliği kim aktardıysa benimle yüzleşmesi lazım. Dışişleri bakanlığında 16 kripto duruyor. Herhalde ben ölsem beni gömüp herşeyi üzerime yıkacaklardı” dedi. Öztürk Yılmaz Mete Yarar'a da tepki göstererek 'sen kimsin ki benim adıma böyle yorumlarda bulunuyorsun' diye konuştu

2014 yılında IŞİD, Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na baskın yapmış ve dönemin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 49 kişiyi rehin almıştı. Musul Başkonsolosu ve rehineler 101 gün sonra IŞİD’in elinden kurtarılmıştı.
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