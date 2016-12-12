Eski Konsolos'tan Mete Yarar'a şok sözler

Rehin alınan Eski Musul Başkonsolosu, CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, “16 yıldırım kripto mesaj yazdım tahliye ile ilgili. Şurası işgal edildi, şöyle oldu böyle oldu. Uçak istedim, helikopter istedim göndermediler” dedi.





“16 yıldırım telgraf yazdım tahliye ile ilgili”







“16 yıldırım telgraf yazdım tahliye ile ilgili. Şurası işgal edildi, şöyle oldu böyle oldu. Uçak istedim, helikopter istedim göndermediler. Şimdi bu şerefsizliği kim aktardıysa benimle yüzleşmesi lazım. Dışişleri bakanlığında 16 kripto duruyor. Herhalde ben ölsem beni gömüp herşeyi üzerime yıkacaklardı” dedi. Öztürk Yılmaz Mete Yarar'a da tepki göstererek 'sen kimsin ki benim adıma böyle yorumlarda bulunuyorsun' diye konuştu



