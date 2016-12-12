44 can gitti!

Şehit sayısı yükseldi
Türkiye cumartesi gecesi tarihinin en kanlı saldırılarından birisini daha yaşadı. İstanbul'da Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından stat önünde meydana gelen çifte bombalı saldırıda 36'sı polis,8’i sivil 44 kişi şehit oldu. 140’dan fazla kişi de yaralandı. Yaralananların hastanelerdeki tedavisi sürerken, emniyet güçleri kent genelinde alarma geçti. Saldırıyla ilgili ilk saatlerde 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı sayısı her geçen saat artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı düzenleyen örgüt için ise PKK’yı işaret etti.
Hain saldırıda şehit olanların isimleri de belli olmaya başladı. Şehit olanlardan kimlikleri açıklananlar şöyle;
3. Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – Zonguldak
Emniyet Amiri Kadir Yıldırım -Kayseri
Polis memuru Bora Çelik– Niğde
Polis memuru Hüseyin Akyüz– Bursa
Polis memuru Mehmet Atıcı- Adana
Polis memuru Nazif Emre Horoz- Konya
Polis memuru Yasin İke – Kayseri
Polis memuru Adem Serin – Gaziantep
Polis memuru Adem Oğuz – Adana
Polis memuru İlker Uylaş – Hatay
Polis memuru Hasan Bilgin -Zonguldak
Polis memuru Okan Doğan – Malatya
Polis memuru Ali Aksoy – Manisa
Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum
Polis memuru Soner İdil – Yozgat
Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun
Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa
Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta
Polis memuru Hüseyin Dalgılıç – İzmir
Polis memuru Metin Düzgün – Konya
Polis memuru Hamdi Dikmen – Malatya
Polis memuru Oğuzhan Duyar – Konya
Polis memuru Çetin Sarıkaya – Ankara
Polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez – Yozgat
Polis memuru Murat Yılmaz – Muş
Polis memuru Uğur Ürker – Eskişehir
Polis memuru Hamit Şahin – Bayburt
Polis memuru Yakup Çapat – Ankara
Polis memuru – Enes Çiçek Şanlıurfa
Polis memuru – Mehmet Taş Şanlıurfa
Polis memuru – Halil Usta Şanlıurfa
Polis memuru – Hakan Tanrıkulu Sinop
Polis memuru – Osman Börklüoğlu – Kayseri
Sivil – Ahmet Dokuyucu (İETT çalışanı)
Sivil – Tunç Uncu (Beşiktaş kulüp çalışanı)
Sivil – Berkay Akbaş (TIP fakültesi öğrencisi)
Sivil – Velat Demiroğlu (Minibüs şoförü)
Sivil – Görkem Yazıcı (İşletme Bölümü öğrencisi)
Sivil – Selin Çelik (Bankacı)