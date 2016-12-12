44 can gitti!

Şehit sayısı yükseldi







Türkiye cumartesi gecesi tarihinin en kanlı saldırılarından birisini daha yaşadı. İstanbul'da Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından stat önünde meydana gelen çifte bombalı saldırıda 36'sı polis,8’i sivil 44 kişi şehit oldu. 140’dan fazla kişi de yaralandı. Yaralananların hastanelerdeki tedavisi sürerken, emniyet güçleri kent genelinde alarma geçti. Saldırıyla ilgili ilk saatlerde 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı sayısı her geçen saat artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı düzenleyen örgüt için ise PKK’yı işaret etti.





Hain saldırıda şehit olanların isimleri de belli olmaya başladı. Şehit olanlardan kimlikleri açıklananlar şöyle;





3. Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – Zonguldak

Emniyet Amiri Kadir Yıldırım -Kayseri



Polis memuru Bora Çelik– Niğde

Polis memuru Hüseyin Akyüz– Bursa

Polis memuru Mehmet Atıcı- Adana

Polis memuru Nazif Emre Horoz- Konya

Polis memuru Yasin İke – Kayseri

Polis memuru Adem Serin – Gaziantep

Polis memuru Adem Oğuz – Adana

Polis memuru İlker Uylaş – Hatay

Polis memuru Hasan Bilgin -Zonguldak

Polis memuru Okan Doğan – Malatya

Polis memuru Ali Aksoy – Manisa

Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum

Polis memuru Soner İdil – Yozgat

Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun

Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa

Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta

Polis memuru Hüseyin Dalgılıç – İzmir

Polis memuru Metin Düzgün – Konya

Polis memuru Hamdi Dikmen – Malatya

Polis memuru Oğuzhan Duyar – Konya

Polis memuru Çetin Sarıkaya – Ankara

Polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez – Yozgat

Polis memuru Murat Yılmaz – Muş

Polis memuru Uğur Ürker – Eskişehir

Polis memuru Hamit Şahin – Bayburt

Polis memuru Yakup Çapat – Ankara

Polis memuru – Enes Çiçek Şanlıurfa

Polis memuru – Mehmet Taş Şanlıurfa

Polis memuru – Halil Usta Şanlıurfa

Polis memuru – Hakan Tanrıkulu Sinop

Polis memuru – Osman Börklüoğlu – Kayseri

Sivil – Ahmet Dokuyucu (İETT çalışanı)

Sivil – Tunç Uncu (Beşiktaş kulüp çalışanı)

Sivil – Berkay Akbaş (TIP fakültesi öğrencisi)

Sivil – Velat Demiroğlu (Minibüs şoförü)

Sivil – Görkem Yazıcı (İşletme Bölümü öğrencisi)

Sivil – Selin Çelik (Bankacı)