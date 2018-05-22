Samanyolu Haber /Gündem / Eski futbolcu Alpay Özalan'a kızdı siyaseti bıraktı /22 Mayıs 2018 16:46

Eski futbolcu Alpay Özalan'a kızdı siyaseti bıraktı

İzmir'de, teknik direktör Alpay Özalan'ın AKP'den 2. bölge milletvekili adayı gösterilmesine tepki gösteren aday adayı İsmail Sarı, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

SHABER3.COM

Sarı, "Verilen onca emeğin hiçbir önemi yok. Bir topçu tepeden inme gelip, davası için yıllarını veren tüm teşkilattaki arkadaşları yok sayarak listenin en ön sırasına yazılıyor" dedi.

AKP'de kurucu il sekreterliği, il yöneticiliği, Bayraklı ilçe başkanlığı yaptıktan sonra 2014 yerel seçiminde Bayraklı'dan belediye başkan adayı gösterilen ancak kazanamayan İsmail Sarı, 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için 2. bölgeden milletvekili aday adayı olsa da listeye giremedi.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partiden istifa etmediğini ancak aktif siyaseti bıraktığını belirtti.
Teknik direktör Alpay Özalan'ın AKP'den 2. bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterilmesine tepki gösteren Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"16 yıldır birlikte çalıştığım AK Parti teşkilatındaki dava arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Siyasi hayatım boyunca her zaman yanımda olan Bayraklılı can dostlarıma ve tüm halkımıza verdikleri destek için şükranlarımı sunarım. Şunu çok iyi anladım. Verilen onca emeğin hiçbir önemi yok. Bir topçu tepeden inme gelip, davası için yıllarını veren tüm teşkilattaki arkadaşları yok sayarak listenin en ön sırasına yazılıyor. Artık aktif siyaseti bırakıyorum. Haklarınızı helal edin. Benden yana helal olsun."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski futbolcu Alpay Özalan'a kızdı siyaseti bıraktı Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:10:08