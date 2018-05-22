İyi Parti'den Halaçoğlu açıklaması

İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun milletvekili adaylık listesinde bulunmamasıyla ilgili açıklama yapan partinin Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, "Kendisi Kayseri'den aday olmak istemediğini söyleyince maalesef listemizde yer alamadı" dedi. Halaçoğlu ise kırgın olduğunu belirtti: "Bana bir yer bulamadılar."





İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türkkan, Halaçoğlu'na Kayseri 1. sıranın teklif edildiğini, ancak kendisinin kabul etmediğini söyledi.





Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'ya konuşan Türkkan, şunları söyledi:







"Sayın Yusuf Halaçoğlu Kayseri milletvekilimiz. Kendisinin de doğal olarak Kayseri'den aday olmasını parti yönetimi olarak öngördük. Kendisi de İzmir'den aday olmak istediğini, oraya yerleşmek istediğini ifade etti. Ancak Genel Başkan yardımcılarımızın İzmir'de liste başı adayı olmaları nedeniyle Kayseri konusunda aday olmasının uygun olabileceği ifade edildi. Kendisi de Kayseri'den aday olmak istemediğini söyleyince maalesef listemizde yer alamadı."





HALAÇOĞLU: BANA BİR YER BULAMADILAR, KIRGINIM





Konuyla ilgili açıklama yapan Halaçoğlu ise "Bana bir yer bulamadılar, kırgınım ve tepkiliyim" dedi.



Halaçoğlu, "Ben MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçtiğim zaman araştırma görevlisi olan eşimi Ankara'dan İzmir'e tayin ettiler. Eşim orada kalınca, iki küçük çocuğuma da ben bakmak zorunda kaldım. Aile bütünlüğümüz bozuldu. Aileyi bir araya getirmek için İzmir ya da Ankara'dan aday gösterilmeyi talep ettim. Parti yönetimi tekrar Kayseri'den aday olmamı isteyince kabul etmedim. İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama, bir yer bulamadılar. Aday yapılmamama çok tepki var. Milletvekili olmam önemli değil ama yapılan uygulamaya kırgınım" şeklinde konuştu.