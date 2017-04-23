Samanyolu Haber /Dünya / Eski Enerji Bakanı rüşvet iddiasıyla gözaltında /23 Nisan 2017 12:13

Eski Enerji Bakanı rüşvet iddiasıyla gözaltında

Mosquera'nın, Brezilyalı inşaat firması Odebrecht tarafından hükümet yetkililerine ödenen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

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Ekvador Cumhuriyet Başsavcısı, eski Enerji Bakanı Alecksey Mosquera'nın, Brezilyalı inşaat firması Odebrecht ile ilgili yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

Eski Ekvador Enerji Bakanı  Mosquera'nın, Brezilyalı inşaat firması Odebrecht tarafından hükümet yetkililerine ödenen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Ekvador Cumhuriyet Başsavcısı Galo Chiriboga Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski enerji Bakanı Alexei Mosquera ve yolsuzluklardan para kazanacak şirketlerin ortağı Marcelo E. gözaltına alındı." ifadesini kullandı.  Chiriboga, ayrıca davaya bakan yargıç tarafından her iki şüphelinin de banka hesaplarına el konulmasına karar verildiğini belirtti.  Ekvador mahkemesi, Brezilyalı inşaat firmasının ülkeye verdiği zararı tazmin etmek için mart ayında firmaya ödenecek 40 milyon doları bloke ederken, devlet kurumlarının Odebrecht ile sözleşme imzalamasını geçici olarak yasaklamıştı.

Alecksey Mosquera, 2007-2008 yıllarında, dönemin devlet başkanı Rafael Correa hükümetinde Enerji Bakanı olarak görev yapmıştı. ABD Adalet Bakanlığı'na göre Odebrecht, 2007-2016 yıllarında Ekvador hükümeti çalışanlarına 33,5 milyon dolar rüşvet ödedi. Eski Devlet Başkanı Correa, Brezilyalı şirketi 2008'de bir hidroelektrik santrali inşaatındaki düzensizlikler nedeniyle sınır dışı etmişti. Ancak Odebrech 2010'da yapılan bir anlaşmayla Ekvador'a geri dönmüştü.

Brezilya Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Janor, şubat ayında, Brezilya'daki Odebrecht yolsuzluk davasıyla ilgili aralık ayında şirketle yapılan anlaşmadaki gizlilik kararı nedeniyle, 1 Haziran 2017'ye kadar şirketle ilgili bilgi paylaşımı yapılmayacağını açıklamıştı. Bu nedenle, şirketin Brezilya dışında yaptığı yolsuzluklar haziran ayına kadar gizli kalacak.

Brezilya'nın haziran ayından itibaren Ekvador'a rüşvet iddialarıyla ilgili bilgi sağlaması bekleniyor. 
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