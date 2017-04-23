143 bin laleyi özel güvenlik koruyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 12’nci İstanbul Lale Festivali, 1 Nisan’da başladı, 30 Nisan’da sona erecek.





Festival kapsamında Sultanahmet Meydanı, Emirgan Korusu ve Göztepe 60’ıncı Yıl Parkı’nda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.





Son yıllardaki beton yoğunluğu eleştiri konusu yapılan Taksim Meydanı’na da saklılarla yaklaşık 143 bin lale getirildi. Ancak laleler alışık olmadık bir biçimde özel güvenlikler tarafından korunuyor.







Bir özel güvenlik görevlisi, lalelerin neden bu şekilde korunduğuna dair soruya şu yanıtı verdi: “Burayı boş bırakırsak bir gün içinde talan olur. Bazı Arap turistler içine girip fotoğraf çektirmek istiyor, hatta içine uzanmak bile istiyor. Bizim insanımız da kopartıp toplamak istiyor. Festival boyunca buradayız.”

















