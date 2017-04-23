Samanyolu Haber /Gündem / 143 bin laleyi özel güvenlik koruyor /23 Nisan 2017 11:56

143 bin laleyi özel güvenlik koruyor

İstanbul’daki lale festivali nedeniyle Taksim Meydanı’na getirilen laleleri ‘talan edilmesinler’ diye özel güvenlik koruyor.

Çavuşoğlu'ndan Hollanda Başbakanı'na: Sen ne lalesisin bilmiyorum ama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 12’nci İstanbul Lale Festivali, 1 Nisan’da başladı, 30 Nisan’da sona erecek.

Festival kapsamında Sultanahmet Meydanı, Emirgan Korusu ve Göztepe 60’ıncı Yıl Parkı’nda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Son yıllardaki beton yoğunluğu eleştiri konusu yapılan Taksim Meydanı’na da saklılarla yaklaşık 143 bin lale getirildi. Ancak laleler alışık olmadık bir biçimde özel güvenlikler tarafından korunuyor.

Bir özel güvenlik görevlisi, lalelerin neden bu şekilde korunduğuna dair soruya şu yanıtı verdi: “Burayı boş bırakırsak bir gün içinde talan olur. Bazı Arap turistler içine girip fotoğraf çektirmek istiyor, hatta içine uzanmak bile istiyor. Bizim insanımız da kopartıp toplamak istiyor. Festival boyunca buradayız.”




<< Önceki Haber 143 bin laleyi özel güvenlik koruyor Sonraki Haber >>

Kızın anlından böyle çıkartıldı

Kızın anlından böyle çıkartıldı

Furkan Vakfı'nın Kutlu Doğum etkinliğine TOMA'lı müdahale!

Furkan Vakfı'nın Kutlu Doğum etkinliğine TOMA'lı müdahale!

Cem Küçük AKP'deki derin çatlağı itiraf etti

Cem Küçük AKP'deki derin çatlağı itiraf etti

İşte AKP'den atılacak 9 kişinin tam listesi

İşte AKP'den atılacak 9 kişinin tam listesi

Küçük: Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yollar ayrılmalı

Küçük: Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yollar ayrılmalı

AKP Urfa Milletvekili Yıldız'ın sandık baskını görüntüsü

AKP Urfa Milletvekili Yıldız'ın sandık baskını görüntüsü

The Dictator'ün son filmi: Mühürsüz kral

The Dictator'ün son filmi: Mühürsüz kral

Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!

Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!

Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:05:02