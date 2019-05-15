Samanyolu Haber /Dünya / Eski diktatörün kızı başkanlığa aday olamayacak /15 Mayıs 2019 00:05

Eski diktatörün kızı başkanlığa aday olamayacak

Guatemala'da eski diktatör Efrain Rios Montt'un kızı başkanlık için yarışamayacak. Zury Rios'un devlet başkanı adayı olarak seçimlere katılması Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla iptal edildi.

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Guatemala’da mahkeme, eski diktatör Efrain Rios Montt’un devlet başkanlığı için yarışan kızı Zury Rios’un adaylığını iptal etti. Mahkeme, karara Guatemala anayasasının, ülkede darbeyle iktidara gelen kişilerin yakın akrabalarının devlet başkanı olarak görev yapmasını yasaklamasını gerekçe olarak gösterdi.

Guatemala’da Anayasa Mahkemesi ülkede 16 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde Valor partisinden aday Zury Rios’u devlet başkanlığı adaylığından men etti.

BİN YEDİ YÜZ MAYA YERLİSİNİN ÖLÜM EMRİNİ VERMİŞTİ

Guatemala’da, 1982’de yaptığı askeri darbeyle yönetime el koyan eski General Rios Montt, diktatörlüğü döneminde bin yedi yüzden fazla Maya yerlisinin ölüm emrini vererek soykırım ve insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla yargılanmış ve 2013’te 80 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Guatemala Anayasa Mahkemesi, söz konusu kararı, “usulde hata” gerekçesiyle bozmuş ve yeniden yargılama istemişti. Montt, geçen yıl nisan ayında, 91 yaşında ölmüştü.

Diğer yandan, Guatemala’da Yüksek Seçim Mahkemesi haziranda yapılması planlanan seçimde devlet başkanı adayı olan ve mart ayında hakkında tutuklama kararı çıkarılan eski Başsavcı Thelma Aldana’nın adaylığını geçen ay iptal etmişti. 
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