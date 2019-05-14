Nemrut Dağı'na da girişler artık ücretli oldu

Nemrut Dağı’na giriş ücreti kişi başı 20 TL, taşıma ücreti 5 TL olmak üzere toplam 25 TL olarak belirlendi.Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, “Daha önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ile giriş ücretliydi. Son yıllarda Nemrut Dağı’na girişler ücretsizdi.







Ancak daha sonra Nemrut Dağı’nın hem milli park hem de ören yeri olmasından dolayı giriş ücretlerini hangi kurumun alacağıyla ilgili yapılan protokol ile bu görev Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü devredildi.





Bundan sonra gelen yerli ve yabancı turistler taşıma ücretiyle birlikte 25 TL ücret verecek. Bunun yanında Perre Antik Kent’te ise 6 TL giriş ücreti alınacak” ifadelerini kullandı.



