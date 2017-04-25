Eski Başkan Obama uzun tatili bitirdi İlk kez kamuoyunun önüne çıktı

Chicago’da gençlerle bir araya gelen Obama, siyasete atılmadan önce kendisinin de yaptığı gibi, bu gençlere toplumlarına yararlı olacak faaliyetlere katılmaları çağrısında bulundu.





Chicago Üniversitesi kampüsünde bir toplantıda konuşan Obama, kendisinin de 30 yıl önce toplumsal faaliyetler organize ettiğini, sıradan insanların bir araya geldiğinde olağanüstü işler başarabildiğine tanık olduğunu ve bu dersi hayatı boyunca unutmadığını söyledi.





Amerika’nın 44’üncü başkanı Obama, moderatörlüğünü yaptığı toplantıda lise ve üniversite öğrencileriyle, kendi alanlarında iş bulan yeni mezunlara seslendi. Sorumluluğun gelecek nesillere devredilmesine yardımcı olmayı umduğunu söyleyen Barack Obama, gelir eşitsizliği, iklim değişikliği ve adalet sistemindeki haksızlıkların ciddi zorluklar olduğunun altını çizdi, ama bunların “çözülemeyecek sorunlar olmadığını” vurguladı.





Üç ay önce görevini Donald Trump’a devreden Barack Obama, o dönemden bu yana kamuoyundan ve Washington’da yaşanan tüm siyasi tartışmalardan uzak durmayı tercih etti. Obama, geçen yılki seçim kampanyası sırasında halefinin başkanlığa uygun biri olmadığını defalarca vurgulamıştı. Bununla birlikte Obama, başkanlığı sona erdikten sonra Trump’ın Beyaz Saray’daki performansı hakkında değerlendirme yapmaktan da kaçındı.









Bu süre içinde Obama eşi Michelle ile birlikte uzun bir süredir tatildeydi. Obama çifti bir ara uluslararası havayolu şirketi sahibi Richard Branson’un Karayipler’deki adasında sörf yaparken, film stüdyoları sahibi David Geffen’in Fransız Polinezyası’nda seyreden lüks yatında rock yıldızı Bruce Springsteen, oyuncu Tom Hanks ve talk-show sunucusu Oprah Winfrey ile birlikte tatil yaparken görüldü.





Obama çifti ayrıca anılarını yazmak üzere milyonlarca doları bulan anlaşmalara imza attı.





Eski Başkan Obama, siyasi hayatına sonradan yerleştiği Chicago’da başlamış, Chicago’nun bağlı olduğu Illinois eyaletinden senatör seçilmişti. Barack Obama’nın Chicago Üniversitesi’nde katıldığı toplantının, “tüm dünya genelinde toplumlarını güçlendirmeyi amaçlayan sonraki nesilleri cesaretlendirme ve destekleme amaçlı, başkanlık sonrası hedeflerinin bir aşaması” olduğu bildirildi.