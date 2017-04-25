Samanyolu Haber /Gündem / Eski Başkan Obama uzun tatili bitirdi İlk kez kamuoyunun önüne çıktı /25 Nisan 2017 23:44

Eski Başkan Obama uzun tatili bitirdi İlk kez kamuoyunun önüne çıktı

Eski Başkan Barack Obama, uzun bir tatilin ardından ilk kez kamuoyuna açık bir etkinlikte görüldü.

Eski Başkan Obama uzun tatili bitirdi İlk kez kamuoyunun önüne çıktı

 Chicago’da gençlerle bir araya gelen Obama, siyasete atılmadan önce kendisinin de yaptığı gibi, bu gençlere toplumlarına yararlı olacak faaliyetlere katılmaları çağrısında bulundu.

Chicago Üniversitesi kampüsünde bir toplantıda konuşan Obama, kendisinin de 30 yıl önce toplumsal faaliyetler organize ettiğini, sıradan insanların bir araya geldiğinde olağanüstü işler başarabildiğine tanık olduğunu ve bu dersi hayatı boyunca unutmadığını söyledi.

Amerika’nın 44’üncü başkanı Obama, moderatörlüğünü yaptığı toplantıda lise ve üniversite öğrencileriyle, kendi alanlarında iş bulan yeni mezunlara seslendi. Sorumluluğun gelecek nesillere devredilmesine yardımcı olmayı umduğunu söyleyen Barack Obama, gelir eşitsizliği, iklim değişikliği ve adalet sistemindeki haksızlıkların ciddi zorluklar olduğunun altını çizdi, ama bunların “çözülemeyecek sorunlar olmadığını” vurguladı.

Üç ay önce görevini Donald Trump’a devreden Barack Obama, o dönemden bu yana kamuoyundan ve Washington’da yaşanan tüm siyasi tartışmalardan uzak durmayı tercih etti. Obama, geçen yılki seçim kampanyası sırasında halefinin başkanlığa uygun biri olmadığını defalarca vurgulamıştı. Bununla birlikte Obama, başkanlığı sona erdikten sonra Trump’ın Beyaz Saray’daki performansı hakkında değerlendirme yapmaktan da kaçındı.


Bu süre içinde Obama eşi Michelle ile birlikte uzun bir süredir tatildeydi. Obama çifti bir ara uluslararası havayolu şirketi sahibi Richard Branson’un Karayipler’deki adasında sörf yaparken, film stüdyoları sahibi David Geffen’in Fransız Polinezyası’nda seyreden lüks yatında rock yıldızı Bruce Springsteen, oyuncu Tom Hanks ve talk-show sunucusu Oprah Winfrey ile birlikte tatil yaparken görüldü.

Obama çifti ayrıca anılarını yazmak üzere milyonlarca doları bulan anlaşmalara imza attı.

Eski Başkan Obama, siyasi hayatına sonradan yerleştiği Chicago’da başlamış, Chicago’nun bağlı olduğu Illinois eyaletinden senatör seçilmişti. Barack Obama’nın Chicago Üniversitesi’nde katıldığı toplantının, “tüm dünya genelinde toplumlarını güçlendirmeyi amaçlayan sonraki nesilleri cesaretlendirme ve destekleme amaçlı, başkanlık sonrası hedeflerinin bir aşaması” olduğu bildirildi.
<< Önceki Haber Eski Başkan Obama uzun tatili bitirdi İlk kez kamuoyunun... Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli dua....

Hocaefendi'den önemli dua....

MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)

MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)

Deprem anı kameralara böyle yansıdı

Deprem anı kameralara böyle yansıdı

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

19 ev bir anda suya gömüldü

19 ev bir anda suya gömüldü

Ak polisten Furkan Vakfı üyelerine: Allah benim devlet benim

Ak polisten Furkan Vakfı üyelerine: Allah benim devlet benim

Kara sevdalılar ve zamanın ruhu

Kara sevdalılar ve zamanın ruhu

Hocaefendi'den Miraç Kandili için dua tavsiyesi!

Hocaefendi'den Miraç Kandili için dua tavsiyesi!

Mermi çekirdeği kızın alnından böyle çıkartıldı

Mermi çekirdeği kızın alnından böyle çıkartıldı

Furkan Vakfı'nın Kutlu Doğum etkinliğine TOMA'lı müdahale!

Furkan Vakfı'nın Kutlu Doğum etkinliğine TOMA'lı müdahale!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:04:30