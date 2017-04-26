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Bakın Erdoğan Reza Zarrab'a neden sahip çıkıyormuş...

Reza Zarrab'ın ABD'deki avukatları ile Saray'da gizlice görüştüğü ortaya çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reza Zarrab ve Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında da açıklamalarda bulundu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters'a verdiği röportajda, ABD ziyareti sırasında Reza Zarrab'la ilgili adımlar da atılacağını söyledi. Zarrab'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, devletin görevlerinden birisinin de vatandaşların hukukunu korumak olduğunu vurguladı.

Erdoğan şöyle konuştu:

ABD ziyaretinde Trump ile ikili ilişkiler, Suriye, Irak, terörle mücadele konularını değerlendireceğiz.

Atacağımız adımlardan biri de Rıza Zarrab ile ilgili olacak; Zarrab benim vatandaşımdır ve devletlerin bir görevi de vatandaşlarının hukukunu korumaktır.

(Zarrab'ın) bir suçu varsa Türkiye'ye bildirilir ve gereği yapılır ama yoksa bazı şeyler uydurularak insanlar tutuklanırsa, vatandaşına sahip çıkamayan ülke konumuna düşersiniz.

ART NİYETLİ GİRİŞİMLER OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

ABD'de tutuklanan Halkbankası GMY 7 kez ABD'ye girip-çıktı; son anda tutuklanması art niyetli bazı girişimler olduğunu gösteriyor.

Bu konularda en azından idari noktada atılabilecek adımlar niye atılmıyor bunu başkan Trump'a soracağız.

SARAY'DA GİZLİCE ZARRAB'IN AVUKATLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Yaklaşık bir yıldır New York'ta tutuklu bulunan Reza Zarrab, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden biri olan New York eski Belediye Başkanı Rudolph Giuliani'yi ve eski adalet bakanlarından Michael Mukasey'i avukatları arasına katmış.. Giuliani ve Mukasey'in Zarrab'ın vekaletini alır almaz, Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.  Zarrab'ın Savcılık'la işbirliğine giderek, hakkında istenen cezanın indirilmesi karşılığında "itirafçı olabileceği" konuşuluyorken ABD Mahkemesi yeni avukatların Erdoğan ile ne görüştüğünün ve Avukatların parasının kim tarafından ödendiğinin peşine düştü. 


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