Samanyolu Haber /Gündem / Eski AKP'li vekilden eleştiri... /24 Temmuz 2019 23:28

Eski AKP'li vekilden eleştiri...

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) eski Bursa milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Uzungöl’de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden gelen turist kafilesine yönelik linç girişini değerlendirdi.

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Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl’de turistler, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağıyla fotoğraf çektirmek isterken çevredeki insanların linç girişimine uğramasını bugünkü köşesine taşıdı.

Ocak’tan , “Düşünün ki Kürt meselesinin çözümü konusunda cesur adımlar atan AK Parti iktidarının yönettiği Türkiye’de bazı holigan gruplar Kuzey Irak’tan gelen Kürt turistlere karşı, Türk misafirperverliği ile asla bağdaşmayacak ırkçı tavırlar sergileyebiliyorlar.” dedi. 

ARİF NİHAT ASYA'NIN ŞİİRİNE ATIF YAPTI

Ocaktan, “Korkarım, bu gidişle düşüncelerine, renklerine katılmadığımız herkesi ‘Türklük testi’ne tabi tutup Arif Nihat Asya’nın ‘Sana benim gözümle bakmayanın/ Mezarını kazacağım/ Seni selamlamadan uçan kuşun/ Yuvasını bozacağım/ şiiri eşliğinde hain ilan edeceğiz.” dedi.
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