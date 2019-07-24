Samanyolu Haber /Kültür / Elif Şafak “Booker Prize” ödülü adaylar listesine girdi /24 Temmuz 2019 23:42

Elif Şafak “Booker Prize” ödülü adaylar listesine girdi

Birleşik Krallık ve İrlanda’da yayınlanan kitapların aday gösterilebildiği “Booker Prize” ödülüne aday gösterilenlerin yer aldığı ön listede bu yıl Elif Şafak da yer aldı.

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Birleşik Krallık ve İrlanda’da yayınlanan kitapların aday gösterilebildiği “Booker Prize” ödülüne aday gösterilenlerin yer aldığı ön listede bu yıl Elif Şafak da yer aldı.

Elif Şafak, İngilizce olarak yayınladığı “10 minutes 38 seconds in this strange world” isimli romanıyla dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden “Booker Prize”a aday gösterildi. Mayıs ayında yayınlanan kitap Türkiye’de “10 Dakika 38 Saniye” ismiyle Doğan Kitap tarafından basıldı.

GEÇEN YIL JÜRİ ÜYESİ BU YIL ADAY

“Booker Prize” ödüllerinde geçen yıl jüri üyesi olan Elif Şafak, yeni romanında “Tekila Leyla” karakteri üzerinden hem hiç vazgeçmediği “kadın” konusuna eğilirken hem de Türkiye’nin yakın tarihini irdeliyor.

Altı kişilik kesin aday listesi 3 Eylül’de kazananı ise 14 Ekim’de açıklanacak olan ödüle bu yıl aday gösterilenler arasında Salman Rüşdi ve Margaret Atwood gibi isimler de var.
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