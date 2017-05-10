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Eski AKP'li vekil tutuklandı
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Eski AKP'li vekil tutuklandı
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10 Mayıs 2017 13:09
Eski AKP'li vekil tutuklandı
Cemaat soruşturması kapsamında gözaltına alınan AKP'li eski vekil Ahmet Tevfik Uzun, tutuklandı.
SHABER3.COM
Önceki gün gözaltına alınıp sorgusu tamamlanan AKP 24. dönem Mersin milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Uzun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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