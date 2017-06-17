Eşini ziyarete gittiği cezaevinde 40 günlük bebeğiyle gözaltına alındı

AKP’nin masum sivillere hiçbir suç delili olmadan yaptığı nefret operasyonları ve işkenceleri sürüyor.







Çığlığın son adresi Ankara…





Zehra Elbir, Danıştay’da zabit kâtibiydi. Polis memuru olan eşi Eril Erbil 9 aydır tutukluydu. 3 yaşında erkek çocukları bulunan çifte yapılan hukuksuzluk son raddeye ulaştı. 40 gün önce sezaryenle doğum yapan Zehra Elbir, bugün eşiyle açık görüşme yapmak için gittiği Sincan cezaevinde 40 günlük bebeğiyle birlikte gözaltına alındı.









40 GÜNLÜK BEBEKLE KARAKOLDA TUTULUYOR!





Zabıt kâtibi Zehra Elbir, 40’ı henüz çıkan bebeğiyle birlikte şu anda Sincan Fatih karakolunun nezarethanesinde tutuluyor. Elbir’in buradan adliyeye götürüleceği tahmin ediliyor.





İLK ZULÜM DEĞİL!

Son yaşananlar AKP’nin 2 çocuk sahibi anneye yaptığı ilk zulüm değil. Aktifhaber’in ulaştığı bilgilere göre Zehra Elbir daha önce 3 yaşındaki oğlu Dışkapı Eğitim Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada kolunda serum takılıyken oğlundan koparılarak gözaltına alınmış, herhangi bir suç delili uydurulamadığı için kısa sürede serbest bırakılmıştı.





Elbir çiftinin her iki çocuğunda da ince bağırsakla ilgili çölyak hastalığı bulunuyor ve düzenli takip edilmeleri gerekiyor.









SUÇ YOK, SUÇLAMA YOK

Zehra Elbir tıpkı eşi gibi ne ile suçlandığından habersiz. Henüz haklarında iddianame hazırlanmadığı gibi avukatlarına da bilgi verilmiyor. Ailenin verdiği bilgiye göre 15 Temmuz gecesi Eril Erbil Dışişleri Bakanlığı kapısında görevdeydi ve helikopterden açılan ateşin arasında kaldı. Ancak MİT tarafından çok önceden hazırlanan fişleme listesinde onun da adı vardı ve nefret operasyonları kapsamında demir parmaklıkların arkasına gönderildi.