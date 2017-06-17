Damat kanalı Hizmet hareketine iftira atmak için öyle bir yalan habere imza attı ki!

Kendilerine Liberal Müslümanlar diyen bir grup Almanya'nin Başkenti Berlin'de bir cami açtı. Caminin kapıları Sünnilere, Şiilere ve diğer Müslüman mezheplere açık. Kadınların namaz kılarken başını örtmediği camiide bir kadın cuma namazı kıldırdı ve hutbe okudu. Caminin açılış haberini yapan Havuz Medyasının tetikçi haber kanalı A Haber programı hizmet hareketi ile ilişkilendirdi.





Hem de sahte görüntüler ile.. Güya görüntülerdeki bir kişi Hizmet hareketine yakınlığı ile bilinen Diyalog ve Eğitim Vakfı Başkanı Ercan Karakoyun imiş.

Oysa görütüdeki kişi Freiburg Pedagoji Üniversitesi 'nde öğretim üyesi Cezair Asıllı Abdel-Hakim Ourghi olduğu ortaya çıktı. Ercan Karakoyun'un ve Diyalog ve Eğitim Vakfı'ın programla ve camii ile ilişkisi yoktu





Konu ile ilgili açıklama yapan Karakotun yalan haberi kınadı. Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Karakoyun kendisi diye gösterilen kişinin Abdel-Hakim Ourghi olduğunu söyledi.











