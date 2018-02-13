Samanyolu Haber /Gündem / Eşini bulamayınca tutukladıkları öğretmene 7 yıl 7 ay hapis cezası /13 Şubat 2018 15:21

Eşini bulamayınca tutukladıkları öğretmene 7 yıl 7 ay hapis cezası

29 yaşındaki iki çocuk annesi Selma Polat, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Polat'a 7 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verdi.

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Polis'in kocasını bulamaması üzerine tutuklattığı Selma Polat, bugün hakim karşısına çıktı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında öğretmen Selma Polat'a 7 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi. 

Polat 29 yaşında iki çocuk annesi bir öğretmen. Çocuklarından biri 9 aylık diğeri ise 4 yaşında. Selma Polat, Kasım ayından beri Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda tutuklu olarak yargılanıyordu.

KOCASI YOK DİYE TUTUKLANMIŞTI KARDEŞİ YANINDA GÖZALTINA ALINIP TEHDİT EDİLMİŞTİ

Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçlamasıyla Cemaate yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan, ardından aylar sonra tutuklanan Selma Polat'ın yargı süreci Temmuz 2017'de başladı.

Eşi gözaltına alınıp Adli Kontrolle serbest bırakılan Selma Polat, bir arkadaşının işi dolayısıyla gittiği Emniyet Müdürlüğü'nde kucağındaki bebeğiyle aniden gözaltına alındı.

İki gece süt emen bebeği Emir'le kalan Selma Polat'ı asıl yıkan olay ise kardeşinin başına gelen oldu. Selma Polat gözaltındayken polis, Fahrettin isimli erkek kardeşini arayarak bebeğin ihtiyaçları için Emniyet'e gelmesi gerektiğini bildirmiş ve tehditler yağdırmıştı.

Selma Polat'ın kardeşi Emniyet'e geldiği sırada polisler tarafından gözaltına alınmış. Kardeşinin gözaltına alınması Selma Polat'a karşı baskı unsuru olarak kullanılırken, Polat yaşadığı baskıya dayanamayarak sinir krizi geçirmişti.

Bebek, Selma Polat ve kardeşi geceyi nezarette geçirdiler. Hakkında hiçbir suçlama bulunmayan kardeş, gerekçesiz biçimde tutulduğu bir günlük gözaltının ardından serbest bırakıldı.

Selma Polat ise Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun ardından haftada iki gün adli kontrol ve elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLE UYMASINA RAĞMEN TUTUKLANDI

Selma Polat, hakkındaki adli kontrol hükümleri ve bölge sınırlamasına uyduğu halde, gıyabında duruşma yapılarak 23 Kasım 2017'de hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Duruşmaya yaklaşık bir ay kala eşinin firari olduğu dolayısıyla Selma hanımın da kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle dosya yeni tanık beyanına girdiği iddia edilerek Selma Polat hakkında çıkartılan yakalama kararı kendisine de tebliğ edilmemiş ve polis belli olan adresine gitmemişti.

Selma Polat adli kontrol için imza atmak üzere emniyete gittiğinde yine apar topar gözaltına alınmış ve tutuklama kararı yüzüne okunarak cezaevine gönderilmişti.

Selma Polat, o günden beri bir yaşındaki Emir bebekle tutuklu durumda.

BEBEK RANZADAN DÜŞTÜ

Cezaevinde bebek bakımı için hiçbir gereklilik yerine getirilmezken, bebeğin ranzadan düşerek kafasının morardığı, birkaç hastahane dolaştırılmasının ardından tekrar cezaevine getirildiği belirtiliyor.

Bebek hastalandığı dönemde Selma Poat'ın ailesine teslim ediliyor. Bu nedenle sütten de kesilmek durumunda kaldı.

BUGÜNKÜ DURUŞMADA HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Selma Polat'ın bugün karar duruşmasına çıktı. İki yıl özel dersanede öğretmenlik yapmak hakkındaki en güçlü delil olarak sunuldu.

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